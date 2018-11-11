TNW'nin yakın tarihli bir raporuna göre, Çin bu yılın sonunda yapay zeka araştırma harcamalarında Amerika'yı geride bıraktı. Peki sadece para harcamakla iş bitiyor mu?

Çin'in yapay zeka araştırma harcamalarında Amerika'yı geride bırakması büyük bir başarı olarak görülse de yapay zeka teknolojisinde önde gelen ülkelerin öncelikli olarak aşması gereken büyük bir engel var.

Yapay zeka teknolojisi dünyayı fethetmeden önce tüketicilerin kalplerini ve zihinlerini kazanmak zorunda kalacak. Küresel tüketicilerin üçte biri, robotların insan tercihlerini asla bilemeyeceklerine inanıyor. Pega'nın araştırmasına göre insanlar henüz yapay zeka teknolojisini kullanan robotlara güvenmiyor. Flybits'in kurucusu ve CEO'su Hossein Rahnama, insanlar ve yapay zeka teknolojisi hakkında şu ifadeleri kullandı: ''İnsanlar telefonlarında sakladıkları çeşitli kişisel bilgiler içeren dosyalar, arama geçmişi ve randevu bilgileri için kaç kişiye güvenebilir ki? Fakat yapay zeka teknolojsi insanlara her zaman güven duygusunu sağlayabilir.''

Her şeyden önce yapay zeka konusunda hizmet sunan bir şirketin başkanı olarak Rahnama, insanların otomatik asistanlara daha fazla güvenmeyi öğreneceklerine inanıyor. Salesforce, geçtiğimiz günlerde dünya genelinde insanların yüzde 61'inin yapay zekanın topluma olumlu fırsatlar sunduğuna inandığını, yüzde 39'un ise yapay zeka teknolojisine olumsuz bakarak güvenmediklerini açıkladı.

Öyle ya da böyle eğer ileride yapay zekalar insanların hayatına bir şekilde etki edecekse, aralarında mutlaka bir güven duygusu oluşmalıdır. Şirketler güven duygusunu kazanmaları için öncelikle veri güvenliği ve tüketicinin korunması ile ilgili soruları çözmeliler. Araştırmalara göre insanların çoğunluğu daha iyi bir deneyim yaşamak için kişisel bilgilerin paylaşılmasına izin veriyor fakat bu bilgilerin kötü niyetle kullanılması insanlar açısından ciddi sorunlar yaratabiliyor.