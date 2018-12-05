Liseli Gençten İşaret Dilini Sese Çevirebilen Uygulama

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yurtdışında birçok siteye haber olan ve TÜBİTAK birinciliği de bulunan Arda Mavi'nin ismini gelecekte çok duyacağız.

Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Arda Mavi, ilkokuldan beri programlama ve mobil uygulama geliştirme ile ilgileniyor. İleride bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten Arda Mavi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı eğitim videolarıyla NVIDIA'dan burs almayı başardı.

Yapay zeka alanında da çeşitli çalışmalar yapan Arda Mavi, geçtiğimiz aylarda ideanest aracılığı ile çalışmaları için fon isteğinde bulunmuş ve kısa sürede 18.000 TL'lik hedefi tutturmuştu.

İstanbul'da engellilerle ilgili bir toplantıda, arkadaşı Zeynep Dikle ile birlikte gerçekleştirdiği proje ile işaret dilini eş zamanlı olarak sesli ve yazılı olarak karşıdakine tercüme edebilen uygulamasını tanıtan Arda Mavi, uygulamanın 2.0 versiyonunun mayıs ayında hazır olacağını belirtti.

Genç yaşına rağmen, ODTÜ Teknokent’te TechNarts firmasında bilgisayar mühendisliği, NVIDIA’da otonom arabalar ve Koç Üniversitesi’nde tıpta ve yapay zeka kullanımı üzerine staj yapan Arda Mavi'nin resmi internet sitesini buraya tıklayarak inceleyebilir, Sesgoritma uygulamasını hemen aşağıdaki linkten iOS cihazınıza indirebilirsiniz.