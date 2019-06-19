Silahla işlenen suçların artış gösterdiği günümüzde, teknoloji şirketleri silahlara karşı yeni önlemler geliştiriyor. Bunlardan biri de yapay zeka ve 3 boyutlu radar görüntülemeye dayanıyor.

Son dönemde silahlı saldırılar sık sık gündeme geliyor. Yeni Zelanda’da yaşanan Christchurch cami saldırısı gibi olaylar, silahlı saldırganların daha harekete geçmeden tespit edilebilmesi halinde önlenebilecek vakalar olarak gösteriliyor.

Bu noktada yapay zeka, önemli bir rol oynayabilir. Liberty Defense tarafından geliştirilen yeni sistemde radar görüntüleme teknolojisi ile yapay zekanın derin öğrenme algoritması birleştiriliyor. Böylece gizlenmiş durumda bir silahı bulunan kişiler, daha harekete geçmeden tespit edilebilecek. ABD’li firma, FC Bayern München ile bu teknolojinin test edilmesi için işbirliğine gitti ve sistem, Alman devinin iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena stadyumunda denenmeye başladı.

Firmanın Avrupa’daki ilk müşterisi Alman futbol kulübü olsa da, firmanın yakın zamanda başka önemli partnerlerle de çalışmaya başlaması bekleniyor. Bunlar arasında Rogers Arena’yı yöneten Vancouver Arena Limited Partnership, 150 alışveriş merkezini işleten Sleiman Enterprises ve eyalet çapında Hexwave beta testi için anlaşma yapan Utah Eyalet Savcılığı bulunuyor.

2018 yılında, şirketin mevcut CEO’su Bill Riker tarafından kurulan firma, Massachusetts Institute of Technology’den özel lisans sahibi. Firma, 3 boyutlu radar görüntüleme alanındaki patentlerde teknoloji transferi hakkına da sahip.

Firmanın kullandığı teknoloji, kablosuz bağlantıdan 200 kat daha zayıf bir sinyal üzerinden çalışıyor. Çantalar ve kıyafetlerden geçen bu sinyaller, bedenin dışındaki tehditleri ortaya çıkarabiliyor. Bu teknoloji ile tabancaları, bıçakları, intihar yeleklerini ve diğer silahları tespit etmeyi başarabiliyor. Liberty Defense bu sisteme yapay zeka ve kullanıcı arayüzü ekliyor. Yapay nöral ağ (ANN) kullanan sistem, insanların nesneleri öğrenme şekli ile aynı yöntemi izliyor. Bu ANN sistemi, firmanın Atlanta’da Hexwave için kullandığı mühendislik merkezinde eğitildi.

Benzer amaçla kullanılan X Ray ve milimetrelik dalga tarayıcılardan farklı olarak bu sistem, hareketli olan hedefleri de tarayabiliyor. Yapılan açıklamaya göre sistem, gerçek zamanlı olarak hareketli figürleri takip edebilecek ve silahları tespit edebilecek.

Benzer savunma sistemleri geliştiren birkaç farklı firma var. Bu firmalardan hangisinin ilk olarak yaygın bir sistem geliştireceği ve hangisinin öne çıkacağı ise zaman içerisinde belli olacak.