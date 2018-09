Eğer 'robotlar işlerimizi çalacak' düşüncesine katılıyorsanız, gelecekte tercih edeceğiniz mesleklerden birini bu listede bulabilirsiniz.

İnsanlık olarak yapay zeka, makineleşme ve robotlar konusundaki en büyük çekincemiz, gelecekte pek çok meslek grubunun yok olacak olması ve aslında bu bir komplo teorisi değil. Ancak tabii ki her zaman insana ihtiyaç duyacak meslek grupları olacak. Mariano Mamertino isimli bir ekonomist, dünyanın en yoğun kullanılan iş bulma platformlarından biri olan Indeed'den aldığı çeşitli verilere dayanarak bir liste hazırlamış. Listede yer alan meslekleri ve gelir ortalamalarını sizin için derledik.

Şef - Yıllık Ortalama Kazanç: £18,730

Mutfak, robotların en zor dahil olacağı alanlardan biri çünkü hem yetenek hem de pratiklik açısından biraz fazla meşakkatli. Her ne kadar son dönemde 'hamburger yapan robot' gibi haberlerle karşılaşsak da şef olmak hamburgerden çok daha fazlası demek ve bu yüzden de asla yok olmayacak meslek gruplarının başında o yer alıyor.

İletişim, Pazarlama ve Tasarım - Yıllık Ortalama Kazanç: £25,000

Makineler henüz yaratıcı olmak, sağlıklı iletişim kurmak ve kritik konularda karar verecek kadar derin düşünme gibi yeteneklerden yoksunlar ve büyük ihtimalle gelecekte de özellikle yaratıcı düşünce konusunda hep sınırlı kalacaklar. Bu da tasarımın ve iletişim becerilerinin kritik olduğu meslek gruplarının her zaman insana ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Sağlık - Yıllık Ortalama Kazanç: £26,380​

Sağlık söz konusu olduğunda, robotların işin içine girmeye başladığını biliyoruz. Ancak bu her zaman sınırları olan bir süreç olacak çünkü sağlık alanında da iletişim son derece önemli. Aynı zamanda sağlık sektöründe çalışıyor olmak bir yandan da bilime katkı sağlamaya devam etmek demek ve bu yüzden de doktorlar ve hemşireler hayatımızda hep var olacak diyebiliriz.

Eğitim - Yıllık Ortalama Kazanç: £28,664​

Eğitim, insanlar için her zaman gerekli olacak şeyler listesinde ilk sırada. Bu da eğitimcilerin de her zaman var olacağı anlamına geliyor. Makineleşme, yapay zeka, teknoloji, robotlar ve her türlü gelişme eğitimin içine muhakkak entegre olacaktır ancak eğitimciler de oldukları yeri her zaman koruyacaklar.

Siber Güvenlik Uzmanlığı - Yıllık Ortalama Kazanç: £ 30,000

Siber güvenlik, risk grubunda olmadığı gibi sürekli genişleyen ve güçlenen bir iş alanı ve işverenler çalışan bulma konusunda sıkıntı çekmediği sürece robotlara ve yapay zekaya yönelmek çok da mantıklı değil çünkü söz konusu siber güvenlik olduğunda insan aklı tek güvenilir kaynak.

İnsan Kaynakları - Yıllık Ortalama Kazanç: £36,000

İnsan kaynakları, adından da anlaşılacağı üzere insana dair bir iş alanı. İnsan seçimi ve yönetimi konusunda da her zaman 'insan' bir profesyonele ihtiyaç olacak çünkü nihayetinde iletişimde olunması gereken insanlar her zaman olacak. Duygusal zeka, empati yeteneği ve iletişim becerisi insanlar kadar kusursuz bir robot ortaya çıkarsa, belki o zaman benzer meslek grupları da yok olur, bilemeyiz. Ancak olacaksa da çok yakın bir zamanda olmayacak.

Veri Uzmanlığı - Yıllık Ortalama Kazanç: £55,765

Veri analiz uzmanlığı gibi meslek grupları da gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı ve uzunca süre de yerini koruyacak meslek gruplarının başında geliyor. Pek çok ülkede aranan veri uzmanı sayısı ile başvurular arasında büyük bir fark var ve işverenler aradıkları çalışanı bulamıyorlar. Bu da bu meslek grubunun gelecekte daha fazla insan için gelir aracı olacağı anlamına geliyor.