whichfaceisreal.com, insanları yapay zeka yapımı sahte yüzlere karşı eğitmeyi amaçlayan bir site. Sitede karşınıza çıkan iki insan resminden gerçek olanı bulmanız gerekiyor.

Yapay zeka gün geçtikçe ilerliyor. Teknolojinin ulaştığı noktada yapay zekanın insanlara tehdit oluşturmaması ya da kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması riskine karşı tetikte olmak gerekiyor.

whichfaceisreal.com da bu konuda insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Siteye girdiğinizde karşınıza iki fotoğraf çıkıyor. Bu fotoğraflardan biri gerçek bir insana ait. Diğer fotoğrafı ise yapay zeka üretiyor. Sizden de gerçek olan resmi bulmanız isteniyor.

Daha önce haberini yaptığımız ThisPersonDoesNotExist.com ile aynı yapay zeka sistemini kullanan bu site, Washington Üniversitesi’nden iki akademisyen, Jevin West ve Carl Bergstrom tarafından kuruldu. İki akademisyen de bilginin toplumda nasıl yayıldığını inceleyen çalışmalar yapıyor. İkiliye göre yapay zeka tarafından üretilen herhangi bir şey sorun çıkarabilir, toplumun kanıtlara olan inancını zayıflatabilir. İkili, bu site vasıtası ile kitleleri eğitmeyi amaçlıyor.

Bergstrom, “Böyle bir teknoloji geldiğinde, en tehlikeli dönem teknolojinin olduğu ama toplumun bunun farkında olmadığı zamandır. En çok o dönemde efektif olarak kullanılabilirler.” diyerek duruma dikkat çekiyor.

“O yüzden yapmaya çalıştığımız şey toplumu eğitmek, insanların bu teknolojinin varlığının farkına varmalarını sağlamak.” diyen West, “Tıpkı insanların bir fotoğrafın Photoshoplanabildiğini elinde sonunda öğrenmeleri gibi.” ifadesini kullanıyor.

Her iki site de GAN (Generative adversarial network) adı verilen bir temelde çalışıyor. Bu sistemde yapay zeka kendisine verilenleri topluyor ve o verilerdeki bulgularına göre kendisi de bir ürün ortaya çıkarıyor. Bu örnekte yapay zeka, kendisine sunulan büyük miktarda fotoğrafı işleyerek insan yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu sistem aynı zamanda kendi kendini de test ediyor ve ortaya çıkan görselleri ‘beğenmezse’ tekrar çizdiriyor.

Bu sistemin de kısıtlamaları elbette var. Ortaya çıkmasını istediğiniz yüzü tanımlayamıyorsunuz ve sürekli şansınızı denemeniz gerekiyor. Yapay zeka politikacıları kuklalara, insanları dansçılara çevirebiliyor.

Bilim insanları ve araştırmacılar, sahte görselleri ayrıştırmanın yolları üzerinde çalışıyor. Böylece hatalı bilgi paylaşımlarının da önüne geçilmiş olması sağlanmaya çalışılıyor. Elbette araştırmaların sonucunda yeni yöntemler keşfedilecek ve sahte görseller ortaya çıkarılacak. Yine de sahte görseller de zamanla açıklarını kapatıp daha iyi hale gelecek.

Merak edenler için: Manşet görselinde gerçek olan kişi kadın. Erkek yapay zeka yapımı.