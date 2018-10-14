Yapay Zeka Yardımıyla Daha iyi Tasarımlar Yapabilir miyiz?

Günümüzde yapay zekanın girmediği alan yok gibi, rekabette avantajınızı korumak için kullanıcılara daha iyi tecrübeler sağlamak gerek. Bu konuda da yapay zeka yanımızda.

Toyota'nın 2017 yılındaki gelecek hayali, hala otomobil kullanmanın keyfini çıkartabildiğimiz bir gelecek hayaliydi. Concept-i ve kankamız Yui, yani aracın bizimle konuşan, yol tarifi veren, hatta sohbetlerimize katılan yapay zekası göz alıcıydı.

Yui aracın her noktasındaydı, gerektiğinde aracı bile sürebiliyordu. Makinenin insanlaştığı bir tasarımdı.

Muhtemelen, gelecekteki gelişmiş yapay zekaların olduğu dönemde bu tarz konuşmalar ve sesli sistemlere dayalı bir arayüz olacak. Bazı araştırmacılara göre ise arayüz diye bir şey olmayacak. Yapay zeka, arayüz konusunda kusursuz noktaya ulaşmayı sağlayabilir.

1. Karmaşık Veri Analizi

Tasarımları ve kullanıcı tecrübelerini daha iyi hale getirmek için de yapay zekanın kendisinden faydalanmak mümkün. Kullanıcı tecrübesi üstüne çalışan ekipler metrikleri test edip, A/B testleri, ısı haritaları vs üretebiliyorlar ancak yapay zeka bizden çok daha fazla veriyi çok daha hızlı toparlayabilir. Bu veriyle ne yapacağınız size kalmış tabii.

Bir yapay zeka yazılımı, kullanıcı davranışlarını ve karakteristiklerini bir satıcıdan çok daha hızlı çıkartabilir, dükkan sahibine nasıl daha çok kar edebileceklerine dair fikir verebilir, satışların artmasını sağlayabilir. Yapay zeka, herkesin davranışlarına göre özelleştirilebilir.

2- Daha Derin İnsan Bağlantıları

Yapay zekalar insanlarla daha derin bağlantılar kurabilir, ilişkilerini ilerletebilirler. Bunu şu an bile görmek mümkün. Siri, arkadaş canlısı bir ses tonuyla konuşan bir kişisel asistandır. Alexa piyasaya ilk girdiğinde yer yerinden oynamıştı. Netflix'in tam da izlemek isteyeceğiniz şeyi öneren algoritması bile bunun bir yansıması.

Toyota, Concept-i için "O bir araç değil, bir partner" demişti. Videoda Yui'nin aileyle olan iletişimi herhangi bir arayüzün şu anda ulaşabileceğinden çok daha ileride.

Kullanıcılar, tekrar tekrar kullandıkları ürünlere bağımlılık geliştirme huyuna sahiptir. Yapay zeka da bunun üzerine çalışır. Siz sistemi kullanırsınız, o bilgi toplar, o bilgiyle bir şeyler öğrenir, daha kullanışlı hale gelir, daha iyi bir tecrübe sağlar, daha çok kullanırsınız, daha çok bilgi toplar... döngü bu şekilde gider. En sonunda, o teknolojiye çok bağlanmış olursunuz.

3. Daha Çok Kontrol

Yapay Zeka konusunda en büyük korkulardan ve en büyük geyiklerden birisi, "Yapay zeka dünyayı ele geçirir mi?" sorusudur. Bu soru, robotlar, akıllı arabalar ve akıllı evler göz önüne alındığında çok mantıklı bir sorudur. Kimse kendi kurduğu sistemin kontrolünü kaybetmek istemez.

Bu kontrol eksikliği gelecek için şüpheler uyandırsa da ticarette ve başka alanlarda yapay zeka büyük önem taşıyor. Paranızı nereden nereye transfer ettiğinizi bildiğiniz, dahası miktarını ve zamanını seçebildiğiniz bir sisteme güveniniz daha fazladır. Sistem geliştikçe kullanıcıya daha çok kontrol sağlar, bu da aradaki güven hissini güçlendirir.

Arayüz tasarımı, tasarımcının makinenin modeli ile kullanıcı arasında iletişim kurma çabasıdır. Tasarımcı ister ki kullanıcı makineyi tam ve verimli kullansın, bunun için de bir aracı oluşturur. Bunun pek çok geleneksel kuralı vardır, ve bu kuralları bir tasarımcı çok iyi anlar. Makineyle iyi anlaşabilmek için, yapay zeka tasarımcılarının gördüğümüz yüzün arkasındaki teknolojiyi iyi anlamaları gerekir.