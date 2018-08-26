Çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan otizm ile ilgili sürekli olarak yeni adımlar atılıyor. Yapay zeka destekli robotlar ile gerçekleştirilen terapilerde bu adımlardan biri.

Otizm, doğuştan gelen nörobiyolojik bir bozukluk ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul ediliyor. Bireylerin özellikle sosyal iletişim becerilerini olumsuz etkileyen bu rahatsızlık, genellikle bebek 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkıyor ve yeni araştırmalara göre her 59 bebekten biri otizmli olarak dünyaya geliyor.

Bu yüksek oran her zaman aynı seviyede değildi ve bilim insanlarına göre son 15 senede otizmli bebek oranlarında %250 artış gözlemlenmiş durumda. Otizmin ne yazık ki hastalığı ortadan kaldıran bir tedavisi yok fakat otizmli bireylerin erken yaştan itibaren çeşitli tedaviler ve terapiler ile topluma kazandırılması mümkün.

Otizm temelde 3 farklı tür altında inceleniyor. Otistik bozukluk, en geniş anlamıyla otizmi tanımlar. Otizmin bu türünden müzdarip bireyler sosyal etkileşim, iletişim, ilgi alanları ve davranışları açısından sınırlandırılmış durumdadır. Asperger Sendromu'nda ise hastalığın ortaya çıkma yaşı biraz daha geçtir ve genelde eğitime başlama çağlarında ortaya çıkar. Son olarak ise Yaygın Gelişim Bozukluğu (PDD) de sosyalleşme ve iletişim becerilerinin gelişmesinde gecikmeler yaşanır.

Otizmin tedavisinde gelinen son noktada bilim insanları teknolojiden faydalanmaya başladı. Yapay zeka destekli robotların sağlık alanına entegre oluşu sayesinde artık bu amaçla tasarlanmış robotlarla otizm tedavisinde oldukça etkileyici sonuçlar elde ediliyor.

Otizmde Robot Terapisi

QTrobot, LuxAI

QTrobot; LuxAI tarafından, otizmli çocukları eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmış başarılı bir insansı robot. Öğrenme bozukluklarını ortadan kaldırarak aynı zamanda sosyal becerilerin gelişmesine de yardımcı olan robot, otizm tedavisinde Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

NAO, Softbank Robotics

Derin öğrenme ile geliştirilen bir yapay zekayı bünyesinde barındıran NAO, çocukların sosyal ve bilişsel zekalarının gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Hala geliştirilmekte olan NAO'nun gelecekte bu alanda çok daha kritik bir görev üstleneceği ve terapi ile tedavide etkin rol oynayacağı düşnülüyor.

Milo, Robots4Autism

Milo, otizmli bireylere hem eğitim hayatında hem de sosyal anlamda destek olmak üzere özel olarak tasarlanmış bir robot. Empati yeteneğinin kazandırılmasından sosyal problemlerle başa çıkmadan izlenecek adımlara kadar çocuklara pek çok alanda yardımcı olan Milo, Robots4Autism'in bu konuda hayata geçirdiği en başarılı projelerden biri.