"Yapay zekânın vaftiz anası" olarak bilinen Fei-Fei Li, 230 milyon dolarlık destek aldığı girişimi World Labs ile geri döndü.

Stanford Üniversitesi'nden Profesör Fei-Fei Li, bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zekânın geliştirilmesinde büyük rol oynamış isimler arasında yer alıyor ve pek çokları tarafından "Yapay zekânın vaftiz anası" olarak isimlendiriliyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Li, World Labs adlı yapay zekâ girişimi ile geri döndü.

World Labs, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen yatırım turlarında 230 milyon dolarlık yatırım almayı başardı. Bu yatırımlarla birlikte firmanın değeri 1 milyar doları geride bırakmış oldu. World Labs'in yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz Yatırım Grubu, NEA ve Radical Ventures gibi önemli yatırım grupları yer alıyor.

Yapay zekâya "dünyayı üç boyutlu" öğretecek

World Labs'in ilk ürünleri 2025 yılında piyasaya sürülecek. Firmanın amacı ise 3 boyutlu dünyayı anlayabilen ve etkileşime geçebilen yapay zekâ modelleri oluşturmak olarak gösteriliyor. World Labs'ın "büyük dünya modeli" adını verdiği bu araç sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve mühendisler tarafından kullanılacak. Andreessen Horowitz'den Martin Casado, World Labs'ın kullanıcılarının arasında oyun firmalarının veya film stüdyolarının da yer alabileceğini söyledi.

Fei-Fei Li, 2010'larda bilgisayar görüş teknolojilerinin geliştirilmesinde ImageNet ile büyük rol oynamıştı. Geçmişte Twitter yönetim kurulunda da yer alan Li, Stanford İnsan-Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsü'nde ve Stanford Yapay Zekâ Laboratuvarı'nda da yönetici görevleri üstlenmişti.