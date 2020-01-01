Yapay zekâ, bazı insanlar tarafından dünyanın ve insanlığın sonunu getirecek bir teknoloji olarak görülüyor ve bu teknolojiyle ilgili sıkı önlemlerin alınması gerektiğinden bahsediliyor. Bir robot şirketinin yöneticisi de bu konuda birçok insanla aynı fikri paylaşıyor.

Army Times tarafından kasım ayında yayınlanan bir raporda, ABD ordusunun insan makine birleşimi vasıtasıyla askerlerin yeteneklerini artırma planlarından bahsedilmişti. Bu planların arasında araçları kontrol etmek için insan beynini bilgisayarlara bağlamak da bulunuyordu.

Shadow Robotic Company yöneticisi Rich Walker, yapay zekânın, askeri çatışmalarda kullanılması halinde meydana gelebilecek facia sonuçlar hakkında uyarılarda bulundu. Daily Express’e konuşan Walker, çatışmalarda otonom silah sistemlerini kullanmak üzerine çalışan organizasyonların, bu durumlarda yapay zekâ kullanmanın kötü bir fikir olduğunu söylediğinden bahsetti.

Eksiler, artılardan fazla

Walker, bu tarz organizasyonların açıklamalarından alıntı yaparak “Bunu yapmanın pozitif yanları, negatif yanlarına kıyasla oldukça az. Bunu gerçekten yapmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Walker, uluslararası topluluğun, bu teknolojiye de insanların çaresiz durumda kaldıklarına başvurdukları diğer tehlikeli teknolojilere davranıldığı gibi davranılması gerektiğini ifade etti. Rich Walker, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılmasına izin verilmediğini, kara mayınlarının ve parça tesirli mayınların kullanımının ise sıkı bir şekilde kontrol edildiğini söyledi.

Amerikalıların silah test etme modeline de karşı olduğunu söyleyen Walker, “Yanlış gidebilecek bazı şeyleri görebiliyoruz. Bunlar olmadan onları durduralım” ifadelerini kullandı. Walker, silah testinde Amerikan modelini ise “neyin yanlış gideceğini ve bu konuda neler yapabileceğimizi görelim bakalım” şeklinde tanımladı.

Microsoft Başkanı Brad Smith, eylül ayında yaptığı bir açıklamada dünyanın, otonom silahların kullanımında küresel bir konvansiyona ihtiyaç duyduğunu ve robotların kimi öldüreceğine karar vermesi konusunda kendi başlarına bırakılmaması gerektiğini söyledi.