Yapay Zekâ, Gelecekte Çıkacak Oyunları Nasıl Etkileyecek?

Hikayeli oyunları seven oyuncuların en çok dikkat ettiği özelliklerden biri olan yapay zeka, nitelikli kodlandığı zaman oyunculara iyi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Aksi durumda da oyuncuları çılgına döndüren bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, yapay zekanın geliştirilmesi gelecekte oyunları nasıl etkileyecek?

Yapay zeka ne diye soracak olursanız, oyunlar bağlamında yapay zekayı, herhangi bir oyunun dünyasında sizin dışınızda meydana gelen olayları gerçekleştiren bir mekanizma olarak tanımlayabiliriz. Bu olaylara örnek verecek olursak oyunlardaki yapay zeka, GTA oyununda bir arabanın yolda gitmesi, Need for Speed’deki yarıştığınız arabaların sizi geçmesi, Call of Duty’deki düşman askerlerin size ateş etmesi gibi olayların gerçekleşmesini sağlıyor.

Gelecekte yapay zekanın oyunlarla nasıl daha fazla iç içe geçeceğini anlamak için iki sektörün de geçmişine bakmak gerekiyor. Oyun sektörünün ilk günlerinden beri geliştiriciler, yapay zekanın insan gibi davranması ve gerçek bir insana ihtiyaç duyulmadan, sıfırdan oyun dünyası yaratabilmesi için çaba gösteriyorlar.

Herhangi bir oyunda karşı karşıya geleceğiniz yapay zeka ile insanüstü seviyelerde oyun oynamak için tasarlanmış yapay zeka arasında dağlar kadar fark var. Örneğin basit şekilde tasarlanmış bir satranç oyunu, gerçek bir insanı rahatlıkla yenebilir. Aynı 1997’de IBM’in DeepBlue sisteminin Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov’u yenmesi gibi.

Dolayısıyla gelecekte bizi çok daha zorlayacak oyunlar gelebilir. Zira aktif öğrenen bir yapay zeka, karşı koyulamaz olacak gibi görünüyor. Hatta bu durumu FIFA örneğiyle açıklayabiliriz. FIFA’da yapay zekanın yönettiği bir takımla maç yaparken seçtiğiniz zorluk seviyesi ne olursa olsun eğer çok rahat öne geçer veya üstünlük kurarsanız, oyun otomatik olarak karşı takımın oyuncularının değerlerini anlık artırarak size daha zorlu bir oyun deneyimi sunuyor.

Günümüzde böyle bir teknoloji mevcutken gelecekte insanların tamamen hareketlerini ezberleyip, her hareketin sonuçlarını hesaplayıp, ona göre tepki veren bir yapay zeka geliştirilebilir. Örnek olarak Call of Duty’de her attığınız mermi düşmanın kafasına gidiyorsa, diğer düşman askerlerin bu durumu görüp daha dayanıklı kasklarla size geri saldırmasını verebiliriz.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte artık insanların oyun bile oynamayacağını düşünebiliriz çünkü yapay zekalar bizim yerimize her şeyi hallediyor olacak. E-spor turnuvalarında insanlar yerine iyi geliştirilmiş yapay zekalar karşı karşıya gelebilir. Sizce bu gelecek korkutucu mu yoksa ilgi çekici mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.