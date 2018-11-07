Yapay Zekanın Yüzü Olması Planlanan Robot: Furhat

Furhat Robotoics adlı İsveçli firmanın yaptığı Furhat adlı bu robot büst, yapay zekanın yüzü olması ve insanların yapay zeka ile daha kolay iletişim kurmasını hedefliyor.

Amazon Alexa ya da Google Assistan'ın keşke bir yüzü olsa dediniz mi hiç? Eğer dediyseniz bu robot tam sizin için.

Bu robotun olayı, yapay zekanıza bir yüz olarak kullanıyor olmanız. Furhat robotlar ayrıca yüz ifadelerine, jest mimiklere sahip olacak, özetle duyguları daha iyi ifade edecekler. Doğrudan doğruya o yazılımların yerini almak Furhat'ın amaçları arasında değil tabii.

Cihazda bulunan kameralar sayesinde robot konuşan kişiyi izleyebiliyor, duygularını yüz ifadeleriyle ifade edebiliyor ve anlayabiliyor.

Cihazın videosunda iki tane özelliği göze çarpıyor; bunlardan birisi 40 kadar dili konuşabilmesi, diğeri ise doğal tepkileri anlayıp doğal şekilde konuşabilmesi.

Yüz kaplaması değişebilen Furhat robotların yüzleri ile birlikte kişilikleri de değişebilecek. Üç boyutlu baş hareketi de robotun tepkilerini rahatça gösterebilmesini sağlayacak.

Turistlerin çok geçtiği bölgelerde onlara yardımcı olması için kullanılabilecek bir robot olan Furhat'ın kaç para olacağı bilinmiyor, zira her birim kendi başına fiyatlanıyor. Bununla beraber İsveçli arkadaşlarımızın gözden kaçırdığı bir detay var gibi. O da Uncanny Valley adı verilen bir olgu.

Nedir bu olgu?

Robotun robot, insanın insan olduğu algısının kaybolduğu durumlarda verdiğimiz bilişsel olumsuz tepki. Sadece robot için geçerli değil bu, kuklalardan sinema karakterlerine, aketlerden oyunlardaki efektlere kadar hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Neden zombiler korkunçtur, Chucky rahatsız edicidir ama R2D2 ya da Cameron Diaz'ın Simone'ı sevilir? Chucky ve zombilerin insansı görünüşlerine rağmen insani olmayan hareketleri bu gerilme, tiksinme hislerinin tetiklenmesine yardımcı olur. İşte bu bilinmezlik alanına tekinsiz vadi diye çevirebileceğimiz uncanny valley denir. R2D2 gibi robot olduğu net olarak belli olan ya da Simone gibi robot olduğu hiç belli olmayan karakterler ise bu vadide olmadıkları için insanların sevgisini çok rahat kazanırlar. Bir nevi yapay yaşam formu friendzone'u yani.

Yine de -bu durum ve yüksek fiyatlara bir çözüm üretebilirlerse- Furhat ve robot büstleri ileride oldukça popüler hale gelebilir.