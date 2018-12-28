Gün geçtikçe daha fazla gelişen yapay zekâ ile fotoğrafları geliştirip yeni görüntüler oluşturabiliyoruz. Bunun arkasında tarihi bir gelişim ve teknolojik bir devrim bulunuyor. Peki, teknolojinin bu tarihi gelişimi nasıl oldu?

Yapay zekânın görsellerle tanışması, yeni bir çağın kapılarını da aralamış oldu. Her şeyden önce algoritmalar, görsellerin şifrelerini çözmeyi başardı. Bu sayede telefonlarımızı yüzümüzle açmaya başladık. Şu an ise makine öğrenimi sayesinde fotoğraf ve videoları oluşturup geliştirebiliyoruz.

Araştırmacılar ve sanatçılar, 2018 yılında yapay zekâ ile yapılmış ve geliştirilmiş görselleri başka bir seviyeye çıkardılar. Haberimizin devamında vereceğimiz örneklerle yazılımların bu görüntüleri nasıl oluşturduğuna değineceğiz.

Hareket Taklidi

UC Berkeley’de geliştirilen yazılım sayesinde bir insanın hareketleri başka bir insana aktarılabiliyor.

İşlem için iki kaynak video gerekiyor. Hareketleri aktarılacak kişinin videosu ve hareketlerin aktarılacağı kişinin videosu. Yazılımın bir kısmı, iki videodaki vücut pozisyonlarını çıkarırken diğeri de çıkarılan pozisyonda nasıl gerçekçi bir görüntü oluşturabileceğini öğreniyor. Bu sürecin sonucunda da kaynak videodaki hareketler başkaları tarafından kolaylıkla yapılabiliyor.

Gece Fotoğrafları

Yapay zekâ ile geliştirilmiş teknolojileri kullanmak için yalnızca cebimizden telefonumuzu çıkartmak yeterli.

Google Pixel telefonlarında bulunan Night Sight özelliği, bir takım algoritmaları kullanarak geceyi gündüze çevirebiliyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğrafların genel sorunu olan gürültü yazılımla birlikte azaltılıyor ve birkaç fotoğrafın birleştirilmesi sonucunda son derece aydınlık gece fotoğrafları bizlerle buluşuyor.

Hayali Fotoğraflar

Yukarıda gördüğünüz insanlar, kediler ve arabalar aslında yoklar. Gördüğünüz her şey Nvidia tarafından geliştirilen bir yazılım sonucunda oluşturuldu.

Sahte görüntüler 2014 yılında Montreal’da bir barda çalışan ve şu an Google’ın kadrosunda bulunan yapay zekâ araştırmacısı Ian Goodfellow tarafından yapıldı. Goodfellow, sinir ağlarına kendi kendilerine nasıl görüntü oluşturabileceklerini öğretmeyi başardı. Bunun ardından iki adet sinir ağını birleştirdi ve aralarında bir yarışma başlattı. İki ağ da birbirlerinin ürettiği görselleri inceleyebilecek ve daha iyisini yapmaya çalışacaktı. Zaman geçtikçe de düşündüğü şey gerçekleşti.