Kadınlar Mobil Oyunlar İçin %79 Daha Fazla Para Harcıyor

Oyun oynamanın cinsiyeti olmamasına karşın, nedensizce oyun oynayanlar hep erkeklermiş gibi düşünürüz. Ancak şimdilerde yapılan yeni bir araştırma, kadınların mobil oyunlar için daha fazla para harcadığını ortaya koydu.

Her cinsiyetten ve yaştan kullanıcıya hitap eden bir dolu oyun var ve bunlardan bazıları tamamen ücretsiz olurken, bazılarına da sahip olmak için ücret ödememiz gerekiyor. Bu noktada yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadın kullanıcıların erkeklerden daha fazla mobil oyun satın aldıkları ortaya çıktı.

Bu durum oyun satın alma şeklinde olmakla birlikte, oyun içi satım alımlarda da aynı şekilde ilerlemektedir. Güncel olarak elde edilen veriler, Liftoff’un pazarlama raporu temel alınarak düzenlendi. Bunlara ek olarak, deneme sürümü verilen veya sadece bir süreliğine ücretsiz olan oyunlarda da kadınlar satım alım konusunda erkeklere oranla daha bonkör çıktı.

Haziran 2017 ve Mayıs 2018 ayları arasında 350 uygulamaya bakılarak hazırlanan bulgular, geçtiğimiz yıllarla da kıyaslandı. Bu kıyaslama sonucunda, kadın kullanıcıların satın alım işlemleri geçen yıla oranla iki katı artış gösterdi. iOS ve Android kullanıcılarının katıldığı araştırma kapsamında, iOS oyuncuları Android oyuncularına göre daha fazla harcama yapma eğilimindeydiler. Ancak durum genele yayıldığında, Android pazarının da günden güne büyüdüğü görülmektedir.