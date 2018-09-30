Türkiye, Cep Telefonuna Bağımlılıkta Avrupa'ya Fark Attı

Cep telefonu kullanma sıklığıyla ilgili yapılan araştırmada Türkiye ile Avrupa ülkeleri karşılaştırıldı ve ortaya çıkan sonuçlar fazlasıyla şaşırtıcı oldu.

Araştırma sonucunda nüfusu 80,810,525 kişi olan ülkemizde 77,800,170 operatör abonesi olduğu saptandı. Bu da yaklaşık her yüz kişiden doksan altısının bir operatör abonesi olduğu anlamına geliyor.

Telefonla Geçirilen Ortalama Süre

Bireylerin telefonlarıyla geçirdiği sürenin hesaplandığı araştırmada, 2017 yılı son çeyrek verilerine göre ülkemizde abonelerin ayda ortalama 442 dakika telefonla konuştuğu tespit edildi. Bu süre Avrupa ülkelerinin ortalaması alındığında 231 dakikaya düşüyor.

Mobil telefonları kontrol etme sıklığının yanı sıra telefonu gece kontrol etme sıklığının da Türkiye’de Avrupa ortalamasının üstünde olduğu belirlendi. Geceleri, “arayan oldu mu?” ya da “mesaj geldi mi?” sorularına cevap bulmak için telefonlarını kontrol edenlerin sayısı Türkiye’de yüzde 85. Bu sayı Avrupa ortalamasında yüzde 48’e düşüyor.

Türkiye'de, cep telefonu kullanıcılarının yüzde 28'i uyanır uyanmaz başka hiçbir şey yapmadan, yüzde 61'i de uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor. Kullanıcıların yüzde 23'ü gece yatmadan hemen önce, yüzde 52'si ise yatmadan önceki 5 dakika içinde telefonuna bakma gereği duyuyor.

Araştırmada ayrıca, telefon abonelerinin en çok başvurduğu ve görüştüğü kısa numaralı hatların da detayları belirlendi. Buna göre, aboneler en çok 182 Muayene Hastane Randevu Sistemi'ni arıyor. Bunu 112 Acil Servis, 186 Elektrik Arıza, 155 Polis İmdat ve 153 Alo Zabıta numaraları izliyor.

Konuşma Süresi Gelir Seviyesiyle Ters Orantılı

Araştırma merkezinin koordinatörlüğünü yapan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Öztürk, merkezin 4 aylık analiz çalışması neticesinde elde edildiğini söyledi. Çalışmalar sonucunda ise gelir seviyesi arttıkça telefonla konuşma süresinin düştüğü sonucu ortaya çıktı.

Mobil telefonların insan hayatına yardımcı olduğunu ancak Türkiye'de abonelerin cihazı gerektiği zaman kullanma alışkanlığının olmadığını savunan Öztürk, şunları söyledi:

“Telefonla yakın ilişkiyi, insanların gerginliğini atmada iletişim kurma ihtiyacına bağlıyoruz ama bu ihtiyacın artmasının çeşitli sebepleri var. Bu durum sosyal faaliyetlerin, hobilerin az olduğuna işaret ediyor. Türkiye'de 77 milyon 800 bin mobil telefon abone sayısı var. 20 yaş altı çocukların 20 milyon olduğunu düşünürsek bu sayı oldukça fazla. Araştırma, sosyo-ekonomik gelişmişlikte geri olan toplum ve ailelerde telefonla daha çok konuşulduğunu veya mobil telefonla meşgul olunduğunu göstermekte. İletişim, teknolojideki gelişmeyle yakından ilgileniyor. Mobil telefonda, gazetenizi, e-postanızı görebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Aslında bu gelişmeler insan hayatına yardımcı olmakta ve ona değer katmakta ancak bizler bunu doğru, gerektiği kadar kullanmayı bilmiyoruz."