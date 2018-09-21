Rus ordusunun yeni gücü 677 proje Kronstadt denizaltısı, 13 yıllık yapım aşamasının ardından dün denize indirildi.

2005 yılında yapımına başlanan fakat ekonomik kriz nedeniyle bir dönem yapımı durdurulan, 2013 yılında ise inşasına yeniden başlanan Rus denizaltı 677 proje Kronstadt nihayet tamamlandı. Tamamlanmış hali ilk kez St. Petersburg şehrinde görüntülenen 677 proje Kronstadt, 13 yıllık uzun yapım aşamasının ardından suya indirildi.

4. nesil bir nükleer olmayan denizaltı olan 677 proje Kronstadt’ın en önemli özelliği, havadan bağımsız anaerobik motora sahip olması. 68 metre uzunluğundaki denizaltı, bu özelliğe sahip ilk Rus denizaltı oldu. 677 proje Kronstadt, sahip olduğu teknoloji sayesinde 45 gün yüzeye çıkmadan suyun altında kalabiliyor.

677 proje Kronstadt, içerisinde 3M-54 Kalibr süpersonik füzelerinin de yer aldığı 18 farklı torpidoyu ateşleyebiliyor. Denizaltının su altındaki maksimum hızı ise saat 39 kilometre olarak açıklandı. Suyun altına girdiğinde 2 bin 650 ton su taşıran 677 proje Kronstadt’ın kendi ağırlığı ise 1750 ton. Denizaltının toplam 35 mürettebatı bulunuyor.