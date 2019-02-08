Kadın ve erkek portreleri çizerek pek çok sanatçıyı dahi büyüleyen yapay zekanın çalışmaları Londra’da açık artırmaya çıkacak.

Geçtiğimiz 5 sene içerisinde yapay zekalar kendini geliştirdi ve pek çok yeni sektöre adım atmaya başladı. İlk başlarda sürekli tekrar gerektiren işlerde hayatımıza giren yapay zekalar, son dönemde pek çok kişinin öngörmediği alanlarda da hizmet vermeye başladı.

Yapay zekalar günümüzde insanlarla konuşabiliyor, sahte görseller oluşturabiliyor, mekanik robotlarla birlikte kapıları açabiliyor. Bunlara alışmış olsak da İngiltere’de çok daha karışık işlemler yapabilen bir yapay zeka geliştirildi. Londra’da geliştirilen bu yapay zeka, tanesi 30.000 ila 40.000 pound arasında alıcı bulan erkek ve kadın portreleri çizmeye başladı. Bunun anlamı; yapay zekalar, sadece insanların yapabileceğini düşündüğümüz sanata da el atmış oldu.

Memories of Passersby 1 isimli tabloları 6 Mart’ta açık artırmayla satışa sunulacak olan bu yapay zeka, retro tarzında ahşap bir tablo üzerine çizdiği erkek ve kadın portreleri ile görenleri adeta büyülüyor.

Yapay zeka, bu portreleri sıfırdan oluştururken, daha önce hiç görülmemiş eşsiz erkek ve kadın portreleri oluşturuyor. Alman sanatçı Mario Klingemann tarafından geliştirilen yapay zeka, İnsan aklının kullandığı sinir ağlarına benzer şekilde elektrik ağlarını kullanarak eşsiz sanat çalışmaları yapıyor. Günümüzde “insana özgü” olarak kabul edilen bilince ulaşma konusunda da önemli bir adım atmış gibi görünüyor.

Yapay zekaların hangi meslekleri insanların elinden alacağı sorusunu bir kez daha gündeme getiren bu olay, gelecekte yapay zekaların beklenenden çok daha fazla alanda yer alacağını da gösteriyor. Bu haber aracılığı sizlere bir de anket yapalım; sizce yapay zekanın yaptığı bu tablolar gerçekten bir sanat eseri olarak kabul edilebilir mi, yoksa bir makinenin çeşitli kodlarla yaptığı bu görsellere sanat eseri diyemez miyiz? Ankete katılarak, düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz.