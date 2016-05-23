Yaptığı Video Montajlarıyla Beyninizi Akıtacak Instagram Kullanıcısı

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Yaptığı Video Montajlarıyla Beyninizi Akıtacak Instagram Kullanıcısı
Boston'da yaşayan bir Venezualı olan Kevin Lustgarten, Instagram'da paylaştığı mükemmel video montajlarla dikkat çekiyor.

Kevin Lustgarten, 9GAG'de başladığı video montaj serüvenine bugünlerde Instagram'da ve BoredPanda'da devam ediyor. Hem hikayelerinde hem de paylaşımlarında size oldukça 'doğal' görünen videolar sunan Lustgarten, videonun montaj olduğuna inanamayacağınız derecede mükemmel işler çıkarıyor.

Hiç de tehlikeli değil...

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Arabanı dumble'la burdan!

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Asın bayrakları!

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Dikkatli bakıyor musunuz?

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Lustgarten'in birbirinden ilginç çalışmalarına ve diğer sosyal medya linklerine de göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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Etiketler: instagram, beyin akıtıcı
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