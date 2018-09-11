Yarasa Gibi Ses Dalgalarıyla Hareket Eden Robot Geliştirildi

Yolunu bulmak için ses dalgalarını kullanan dört tekerli Robat, dünyada bir ilk!

İsrailli araştırmacılar tarafından geliştirilen dört tekerlekli Robat, çevresini gezinmek ve haritalamak için yankı tabanlı bir sonar sistemi kullanıyor. Robotta yer alan bir hoparlör, nesnelerden geri sıçrayan, sonrasında ise iki ultra-duyarlı mikrofon tarafından yakalanan ultrasonik sinyaller gönderiyor. Otonom teknolojinin arkasındaki uzmanlar, sistemin insanlara ulaşmak için çok tehlikeli olan bölgelerde kurtarma operasyonları sırasında kullanılabileceğini söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi ekibi, Robat'ın sonarı kullanarak kendi başına, bir engel parkurundan geçebileceğini gösterdi. Deneyler sırasında Robat, geniş bir alanda karşılaştığı nesnelerin sınırlarını başarıyla eşleştirdi ve aralarında bir yol hesapladı.

Robat'ın gönderdiği ultrasonik 'ses', yarasalar tarafından kullanılan hızda üretiliyor.

Robat'ı tasarlamaya ve inşa etmeye yardım eden Itamar Eliakim, “Robat, sadece eko bilgisine dayanarak yeni bir çevrede hareket eden ilk tamamen otonom, yarasa benzeri biyo-robottur” dedi.

Bu bilgi nesnelerin sınırlarını ve aralarındaki serbest yolları tanımlar, gelecekte robotik uygulamalarda ses kullanmanın büyük potansiyelini gösterir.

Deneylerin bir parçası olarak, Robat etrafta dolaşırken çevresiyle ilgili gerçek zamanlı bir harita oluşturabildi. Hatta, yerleşik yapay zeka kullanarak, bitkiyi (yeşil, sağdaki resim) ya da bitki olmayan (gri; sağdaki resim) olarak etiketleyerek, karşılaştığı nesneleri sınıflandırdı.

Robat, her engel boyut ve yönelimi için verileri algıladı ve bir antenden kablosuz olarak araştırmacılara geri iletti. Bu donanım yüklenen robotlar, bir gün yıkılmış binalar gibi afet yardım alanlarındaki alışılmamış alanları eşleştirmek için kullanılabilir.

Tel Aviv Üniversitesi ekibi, Robat'ın sonarı tek başına kullanarak bir engel parkurundan geçebileceğini gösterdi. Resimde robotun kullandığı rota (siyah çizgi), içinden geçmesi gereken boş alan (mavi çizgiler arasında) ve bulduğu nesneler (yeşil ve gri noktalar) olarak belirtildi.

Aynı zamanda, personeli risk altına sokmadan, araziyi gizlice çizebilecek nitelikte olduğundan askeriyeden de talep geldi.

Ancak teknolojinin, bilinmeyen bir bölge üzerinden hızla yol alabilmesi için fazlasıyla zaman gerekiyor. Tel Aviv ekibinin robotu, her 1.6 fitte (yarım metre) yankı elde etmek için yaklaşık 30 saniye duruyor.