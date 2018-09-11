Yargıtay, kredi kartının çalınması ya da zorla alınması sonrası müşterinin durumu 24 içinde bankaya iletmesi sonrası çekilen paranın banka tarafından sahibine iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kredi kartının gasp edilerek içinden parasının çekilmesi sebebiyle 4. Tüketici Mahkemesi'ne müracaat eden vatandaş, söz konusu paranın banka tarafından kendisine iade edilmesini talep etti. Davacı, dava ettiği bankaya ait kredi kartının gasp edildiğini ve şifresinin silahla tehdit edilerek öğrenildiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı gün davalı bankanın ATM’sinden nakit çekim yapıldığını belirten davacı, bankaya bildirimde bulunmasına rağmen nakit çekilen paranın kendisinden tahsil edildiğini kaydetti.

Davacı, kendisinden tahsil edilen bedelden sorumlu olmadığını ileri sürerek ödenen bedelin, ödeme tarihinden başlamak suretiyle faiziyle birlikte kendisine tahsil edilmesini talep etti. Davalı taraf adına savunma yapan avukat ise davacının kredi kartının ve şifresinin korunmasından kendilerinin sorumlu olduğunu, bankaya haber verilmediğini, bu sebeple davalı tarafa kusur yüklenmemesi gerektiğini iddia ederek davanın reddini talep istedi.

Davacının gaspa uğradığına ve bu eylemden sonra 24 saat içerisinde bankaya bildirimde bulunduğuna dikkat çeken mahkeme, 5464 Sayılı Kanun'un 12. maddesine göre kartın hukuka aykırı kullanımı sebebiyle davaya konu nakit çekilen bedelin 150 TL dışındaki kullanımdan ve nakit çekme işlemi sebebiyle davacıdan tahsil edilen bedelin kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Davacının ödemelerin iadesi için yaptığı başvurudaki gerekçeleri kabul eden mahkeme, ödemelerin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verdi.

Davalı bankanın avukatı tarafından temyiz edilen hüküm, daha sonra Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yüksek mahkeme, davalının hesabından çekilen paranın banka tarafından kart sahibine iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu kararla birlikte bankalar, çalınan ya da gasp edilen banka kartı ile kredi kartından çekilen paranın 150 TL dışındaki meblağdan sorumlu olacak.