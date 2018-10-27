Yargıtay: GSM Şirketi Kota Aşımını Bildirmekle Yükümlüdür

Yurt dışına çıkmadan önce abonesi olduğu GSM şirketinden konuşma ve internet paketi alan bir kullanıcı, geri döndüğünde kota aşımı sebebiyle gelen 7 bin liralık faturayla karşılaşmış ve soluğu mahkemede almıştı.

GSM şirketlerinin talep ettiği kota aşım bedelleri, kullanımlar yurt dışında gerçekleştiğinde çok daha can sıkıcı olabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir durum yaşayan bir kullanıcı, yurt dışındaki kullanımları esnasında yaşanan kota aşımı sebebiyle 7 bin TL'lik bir faturayla karşılaştı.

Kotasının dolduğuna dair herhangi bir şekilde uyarılmadığını ifade eden kullanıcı, önce GSM bayisine giderek çözüm aradı ancak sorun çözülmeyince Adana 1. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak GSM firması aleyhine dava açtı.

Mahkeme, hem mağdur kullanıcıyı hem de GSM şirketini dinledi. Şirketin avukatı ise yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. Mahkemenin de benzer bir sonuca varmasının ve davanın reddine karar vermesinin ardından ise işe Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dahil oldu.

Emsal bir karara imza atan ve tüketici haklarının gözetilmesi konusunda umudumuzu tazeleyen Yargıtay'ın kararı ise şu şekilde;

"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve İnternet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir.''

Yargıtay, mahkemenin davanın reddi kararını da bozdu ve konunun incelenmesine karar verdi. Nihayetinde ise kullanıcının haksız olarak ödediği 7 bin TL'yi geri alması bekleniyor ve gelecekte de artık benzer uygulamaların şirketler tarafından daha dürüst bir politika ile gerçekleştirilmesini umuyoruz.