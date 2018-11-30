Kış Lastiği Uygulamasıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

1 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek olan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Yarın tiibarı ile şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların kış lastiği takması ve illerin hava/iklim şartlarına uygun ekipmanla yola çıkması zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, aynı zamanda bakanlık tarafından ilgili valiliklere de devredilebiliyor.

Kış Lastiği Uygulaması Hakkında Önemli Bilgiler