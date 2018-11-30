Kış Lastiği Uygulamasıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Yarın tiibarı ile şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların kış lastiği takması ve illerin hava/iklim şartlarına uygun ekipmanla yola çıkması zorunlu tutuluyor.
Söz konusu yetki, aynı zamanda bakanlık tarafından ilgili valiliklere de devredilebiliyor.
Kış Lastiği Uygulaması Hakkında Önemli Bilgiler
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Uygulama 1 Aralık 2018'den 1 Ocak 2019'a kadar zorunlu olarak sürdürülecek.
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Kurala uymayan araç sahiplerine 715 TL ceza kesilecek. Bu tutar, 1 Ocak 2019'dan itibaren %23.73'lük zamla 885 TL olacak.
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Kış lastiği değişimi, ebata göre 50-60 TL gibi bir bedelle yapılıyor. Bu ücret, lastik otellerinde 100 ile 110 TL arasında değişiyor.
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Yük ve yolcu taşımayan hususi araçlar için uygulama zorunlu olmamasına rağmen kış şartlarına uyum sağlanması için şiddetle öneriliyor.
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Kış lastiği, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde iyi yol tutuşu sağladığı için tercih edilir.
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Kış lastiklerinin raf ömrü 10 yıl iken kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü 3-5 yıl olarak belirlenmiş durumda.