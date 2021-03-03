Bir vatandaş, anlaşılması karmaşık kurallara sahip olan kontrollü normalleşme dönemine ilişkin bir internet sitesi hazırladı. "Neler Yasak?" olarak isimlendirilen bu internet sitesi, hangi şehrin hangi risk grubunda olduğunu ve bu şehirde ne gibi yasakların olduğunu otomatik olarak gösteriyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mart itibarıyla yeni bir dönem başladı. Uzmanların "kontrollü açılma", "kontrollü sosyal yaşam" ya da "yerine göre uygulama" olarak isimlendirdiği bu yeni dönem kapsamında vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki salgın durumuna göre hareket etmeye başladılar. Ancak yapılan açıklamaların karmaşık olması ve vatandaşların bu normalleşmeyi tam olarak anlayamamış olmaları, kafa karışıklıklarının yaşanmasına yol açtı.

Kontrollü normalleşme sürecinde nasıl yaşayacağımız, hangi kısıtlamalara dahil olacağımız tamamen yaşadığımız şehirdeki koşullara göre belirlenecek. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, 81 şehir için çeşitli sıfatlar kullanmaya başladı. O şehirdeki pozitif vaka sayısı, testlerin pozitiflik oranı ve hastanelerdeki durum gibi değişkenlere bağlı olarak verilen bu sıfatlar "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak belirlendi. Bir geliştirici de yaşadığımız şehirde nelerin serbest nelerin yasak olduğunu anlatan basit kullanımlı bir internet sitesi yayınladı. Bu siteye girerek, ne kadar özgür olduğunuzu saniyeler içinde görüntüleyebiliyorsunuz.

"Neler Yasak?" isimli internet sitesi böyle görünüyor

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğini "Neler Yasak?" isimli internet sitesini kullandığınızda, yetkililerin yaptığı ya da yapacakları açıklamalara kafa yormanıza gerek olmuyor. Çünkü bu internet sitesi, kentlerin durumuna göre hangi risk grubunda olduğunu ve o şehirde nelerin serbest nelerin yasak olduğunu otomatik olarak gösteriyor.

Örneğin; Webtekno'nun merkezi olan İzmir için bir sorgulama yaptığımızda, şehrimizin "yüksek riskli" olduğunu görüyoruz. Bu da cumartesi günü dışarı çıkabileceğimizi, pazar günü ise virüs tehlikesi nedeniyle evde kalmamız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca ortaokullar haricindeki okullar açıkken halı saha ve havuz gibi mekanların kapalı olduğunu da Neler Yasak? üzerinden görüntüleyebiliyoruz.