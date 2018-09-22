Yaşam Desteğine Bağlı Hastalara Kimyanın Yardımı

Son teknolojiler sayesinde, ciddi kan hastalıklarında çığır açan tedavi yöntemleri ortaya çıkıyor.

Duman soluması, akciğer iltihabı ve savaş sonrası travma; ciğerlerin sıvı almasına sebep olan akut solunum yetersizliğinin sebeplerinden yalnızca birkaçı.

Akciğerleri kendi kendine oksijen kullanmakta zorlanan bu kritik hastalara yardımcı olmak için doktorlar yapay olarak kana oksijen veren kalp ve akciğer baypas sistemini kullanırlar.

Bu yoğun bakım teknolojisi birçok hayat kurtardı ancak hala geliştirilmesi gerekiyor. Colorado State Üniversitesi kimyagerleri ve travma bakım uzmanları yakında daha etkili ekstrakorporel (vücudun dışında kalan) yaşam destek cihazları yapmakta büyük rol oynayabilirler.

Colorado State Üniversitesi’nden Melissa Reynolds, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın akut akciğer hasarları için daha iyi tedaviler üretme amaçlı $3,4 milyonluk projesinde pay sahibi.

Reynolds ve takımı, yaşam ünitesine bağlı insanların yaşadığı ortak bir sorunu hedef almakta: insan vücudunun bağlandığı makinede kan pıhtısı üretme eğilimi.

Bakımda kan pıhtılaşmasını kontrol altına almak için uygulanan standart, heparin gibi kan sulandırıcılarının düzenlenmesidir. Ancak bu ilaçlar genellikle hâlihazırda zaten ciddi derecede hastalık taşıyan hastalar için fazlasıyla tehlikelidir. Çoğu zaman bağışıklık sistemi pıhtılaşmamış hücrelere işlevsiz hücreler gibi saldırır, ki bu durum da daha ciddi sorunlara yol açar.

Reynold’ın bu projedeki amacı, kan sulandırıcılarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak, vücudun reddedemeyeceği ve implante edilebilecek (vücuda yerleştirilebilen) bir yaşam ünitesi oluşturmak.

(Melissa Reynolds, Colorado State Üniversitesi Laboratuvarında)

Reynolds ‘‘Medikal cihazlardaki kan ya da dokuya verilen tepkileri inceliyoruz. Bu kan etkileşimlerini azaltmayı hedefleyen bir takımla çalışmak hem mutluluk hem de heyecan verici’’ diyor.

Yaşam destek ünitesi için Reynolds, biyolojik olarak zararlı olmayan pıhtıların geliştirilmesi projesinin başında olacak. Pıhtılar metalli örgensel çerçevelerden yapılacak ve nitrik oksit yayarak endotelyal hücreleri taklit edip kan pıhtılaşmasına karşı koyacak.

Reynolds Laboratuvarları, kan sulandırıcılarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve kan uyumu problemleri konusunda büyük bir devrim olacak bu projeyi büyük bir ilgiyle takip ediyor.