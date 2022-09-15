Türk İllüstratörden Güç Yüzükleri Dizisi İçin Enfes Çalışma

Dünyaca ünlü Türk illüstratör Yaşar Vurdem, Amazon’un Güç Yüzükleri dizisi için kalemi eline aldı.

Ünlü illüstratör Yaşar Vurdem, geçtiğimiz yıl hazırladığı çalışmalar ile dikkat çekmişti. Vurdem’in çalışmaları ABD’de Adobe’nin reklam panolarında bile yer almıştı.

Daha önceleri de Ubisoft, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi önemli isimler için de çalışmalar hazırlayan ünlü sanatçı bu kez de Amazon Prime’da yayınlanan Güç Yüzükleri dizisinin yayınlanmasını kutlamak amacıyla kalemi elinde aldı.

İşte Vurdem’in Güç Yüzükleri için hazırladığı illüstrasyon çalışması

Yaşar Vurdem, dizinin yayınlanmasını kutlamak amacıyla dizinin ana karakteri olan Galadriel’i kaleme aldı. Ünlü sanatçı yine geçtiğimiz yıllarda Amazon’un isteği üzerine Wheel of Time (Zaman Çarkı) dizisi için de nefes kesen bir çalışma hazırlamıştı.

Vurdem, bu tarz çalışmaların ülkemizdeki çizerlerin tanınması ve dijital illüstrasyon sanatının ülkemizde gelişmesi için önemli adımlar olduğunu da vurguluyor. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında yurt dışındaki illüstratörler daha çok ön plandalar gibi görünse de Yaşar Vurdem gibi başarılı sanatçıların dünya çapında başarılar yakalaması ve bu denli güzel içerikler çıkarması hepimizi gururlandırıyor.

Amazon, Yaşar Vurdem dışında birkaç illüstratör ve tasarımcı ile daha çalışarak Güç Yüzükleri dizisinin yayınlanmasını tüm dünyada kutluyor. Hatırlarsanız Güç Yüzükleri dizisi, çıkışının hemen ardından Yüzüklerin Efendisi hayranlarını ikiye bölmüştü.