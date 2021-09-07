Yaşayan Son Tazmanya Kaplanının Fotoğrafları Renklendirildi

Son üyesi 1936 yılında ölen tazmanya kaplanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avustralyalı yetkililer, yaşayan son tazmanya kaplanı olan Benjamin'in 1935 yılında çekilmiş olan görüntülerini renklendirmeyi başardılar. Servis edilen görüntüler, nesli tükenen hayvanın en net halini ortaya koyuyor.

Dünya tarihinde sayısız canlının nesli, değişen koşullar nedeniyle tükendi. Bu canlı türlerinden bir tanesi de tazmanya kaplanlarıydı. Yaklaşık 85 yıl öncesine kadar var olan, Avustralya ve Yeni Gine gibi bölgelerde bulunan tazmanya kaplanları, oldukça saldırgan bir yapıya sahiplerdi. Et ile beslenen ve keseli olan bu canlıların son örneği ise Benjamin'di.

Benjamin, bundan yıllar önce Avustralya'daki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Bakımına büyük önem gösterilen hayvanın yıllar boyunca yaşaması için ellerinden geleni yapan yetkililer, nihai sondan kaçamadılar. Eldeki kayıtlara göre son tazmanya kaplanı olan Benjamin, 1936 yılında öldü. Ancak şimdi, nesli tükenen bu canlıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi, bundan bir süre önce 1935 yılında çekilmiş olan bir belgeseli ortaya çıkarmıştı. Bu belgesel, Benjamin'in kısa bir görüntüsünden ibaretti. Bu belgesel üzerinde detaylı bir çalışma yürüten yetkililer, görüntüleri renklendirmeyi başardılar. Avustralya devlet kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, renklendirme çalışmalarına 200 saat harcandığı ifade edildi.

Tarih kayıtlarına göre Benjamin, 7 Eylül'de ölmüştü. Avustralya'da bu ölüme ithafen, 7 Eylül'ü "Tehdit Altındaki Türler Günü" olarak ilan etti. İşte renklendirilen görüntülerin bugün servis edilmesinin nedeni de tam olarak buydu. Hayvanın genel yapısına baktığımızda ise nispeten kurt gibi göründüğünü ancak postundaki çizgilerin onu özel kıldığını görüyoruz.

Bu arada, 1935 yılında çekilmiş belgesel ile ilgili de bir detaydan bahsetmek gerekiyor. Söz konusu belgesel, David Fleay isimli bir doğa bilimci tarafından çekilmişti. Hayli zorlu bir süreçten geçen Fleay, yaşayan son tazmanya kaplanı Benjamin tarafından ısırılmıştı. Yaşanan zorluklar nedeniyle belgeselin toplam uzunluğu 80 saniyeden ibaretti.