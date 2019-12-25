Rusya'nın Yasen-M Sınıfı İlk Nükleer Denizaltısı Denize İndi

Rusya’nın bir süredir üzerinde çalıştığı Yasen-M projesi kapsamında Yasen-M sınıfının ilk nükleer denizaltı denize indirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Novosibirsk isimli denizaltının suya indirildiğini ve mürettebatın da deniz altıyı kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya, Rus Donanması’nda kullanılmak üzere bir süredir Yasen-M sınıfı altında nükleer denizaltı üretme üzerindeki çalışmalarını sürdürüyordu. Malakhit Marine Engineering Bureau tarafından üretilen ve Rusya’nın liman şehirlerinden biri olan Severodvinsk’te üretimi tamamlanan Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, suya indirildi. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitimlerini tamamladığını ve yeni denizaltı Novosibirsk’te görevlerine başlayabileceklerini açıkladı.

Daha önce Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Aleksey Rahmanov, Yasen-M projesi altındaki denizaltıların kontrol sistemiyle ilgili bir dizi tasarım hatası belirlediklerini açıklamıştı. Yeni çıkan raporlara göre Yasen-M sınıfı altındaki ilk nükleer denizaltı olan Novosibirsk, 2020 yılında Rus Donanması’nın filosuna girecek ve hizmet vermeye başlayacak.

Yasen-M sınıfı altındaki bir başka nükleer denizaltı da seneye hizmete girecek

Rusya’nın Yasen-M projesi kapsamında üzerinde çalıştığı bir başka denizaltı modeli ise Kazan ismi verilen bir nükleer denizaltı. Bu modelin henüz suya indirilmemiş olmasının nedeni ise hala hakkında bazı şikayetler olması. Bu modelin de testleri tamamlandıktan sonra 2020 yılı içerisinde Rus Donanması’nın filosunda hizmete girmesi planlanıyor.

Yasen-M projesi altında üretilen Kazan ve Novosibirsk isimli denizaltılar, 13 bin 800 ton ağırlığa ve 119 metre uzunluğa sahip. Yaklaşık 520 metre derinliğe inebilen denizaltıların 35 deniz mili (65 km/saat) hıza ulaşabildiği belirtiliyor. Çok amaçlı denizaltılar, içerisinde 64 mürettebatın görev yapabileceği şekilde dizayn edilmiş ve bunun yanı sıra 533 milimetre torpido, Kalibr ve Oniks seyir füzeleriyle donatılmış. Kazan ve Novosibirsk, önümüzdeki sene içerisinde Rus Donanması’na hizmet verecek. Bu modellerden ilk olarak Novosibirsk hizmete başlayacak.