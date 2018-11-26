İstanbul'da Askeri Helikopter Sokak Ortasına Düştü

İstanbul Sancaktepe'de bir askeri helikopter sebebi henüz belirlenemeyen kazada sokak ortasına düştü. Helikopterde bulunan 4 asker şehit olurken 1 asker de ağır yaralandı.

Eğitim uçuşu için havalanan Kara Kuvvetleri’ne ait S-70B Sikorksy tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir nedenle İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir sokak arasına düştü. Helikopterde bulunan 4 asker şehit olurken, bir askerin ise ağır yaralandığı bildirildi. Olay sırasında şans eseri sokağın boş olması, facianın çok daha büyük bir fatura ile sonuçlanmasını engelledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada düşen helikopterin eğitim uçuşu için havalandığını belirtirken, uçağın düştüğü bölgenin askeri alana yakın olduğunu dile getirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmiş olsalar da dört askerimizin şehit olmasının önüne geçilemedi. Söz konusu kazanın teknik bir arıza nedeni ile gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.