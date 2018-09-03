Android telefonları olan kullanıcılar; cihazlarının çabuk ısındığını, yavaşladığını ve bataryalarının hızlı tükendiğini düşünüyorlarsa, fark etmeden bir kripto para madencisinin kurbanı olmuş olabilirler.

Kripto paralar hayatımızın birçok alanına dahil olmaya başladı. Böylesine bir popülarite de tahmin edeceğiniz üzere çeşitli suistimalleri doğurdu. Bu noktada sizler de son zamanlarda Android cihazlarınızda yavaşlama, ısınma ya da hızlı batarya tükenmesi gibi sorunlar yaşıyorsanız, bir kripto para madencisi tarafından hedef alınmış olabilirsiniz.

Bitcoin ya da diğer sanal para birimlerini kazanmak için çeşitli yollar deneyen korsanların yeni hedefi ise Android akıllı telefonlar. Bu bağlamda korsanlar, Google Play Store’dan indirilen Bug Smasher oyunu ile kullanıcıların cihazlarına bir uygulama gönderiyorlar. BT güvenlik firmasının ESET’teki araştırmacıları tarafından tespit edilen duruma göre virüs, 1 milyon ile 5 milyon arası kişinin cihazına bulaşmış olabilir.

Oyunu indirenlerin bilgisi olmadan yüklenen uygulama sonrası, bu yöntemi kullanan başka korsanların da olup olmadığı araştırıldı. Ortaya çıkan veriler ilginçti çünkü Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı David Emmy’e göre birçok mobil uygulamada bu tür virüsler şifreli madencilik için kullanılıyordu.

Cihazlarda ısınma, yavaşlama ve hızlı batarya tükenmesi gibi sorunlara yol açan bu virüs, telefonunuzun hasar görmesine dahi neden olabilir. Bu konu hakkında önerilerde bulunan sahtekarlık uzmanı Laurent Petroque, Android telefonlarımızın mutlaka son sürümde olması gerektiğini ve bilinmedik hiçbir kaynaktan uygulama indirmememiz gerektiğini ifade etti.