Yavrularını Süt ile Besleyen Yeni Bir Örümcek Keşfedildi

Çin'de yapılan araştırmalarda, yavrularına annelik yapan ve onları eğiten bir örümcek türü keşfedildi.

Çin'de bilim insanlarının yaptığı araştırmada, yavrularını süt ile besleyip bir süre onları koruyup kollayan bir örümcek türü keşfedildi.

Çinli bir haber ajansında yayınlanan habere göre, Çin Bilimleri Akademisi kapsamında yapılan araştırmalar, Güney Asya bölgesinde yeni bir örümcek türü keşfetti. Görünüm olarak daha çok karıncaya benzeyen, belli bir yuvada yaşayan ve zıplayabilen örümcek türüne "Toxeus Magnus" adı verildi.

Yeni keşfedilen örümcek türü üzerinde yapılan incelemelerde, laboratuvarlarda 187 örümceğin, 19 farklı yuvaya nasıl uyum sağlayacağı araştırılırken; anne örümceğin yavrularını süte benzeyen bir sıvı ile beslediği ve olgunluğa erişinceye dek onlara göz kulak olduğu öğrenildi.

Araştırma, Amerika'da Science dergisinde yayınlanırken; anne örümceğin kır gün boyunca yavrularına baktığı, ilk yirmi günde anne örümcek tarafından sütsü bir sıvının verildiği ve sonraki 20 günde ise avlanma vb. işlemlerin öğretildiği bilgiler arasına ekledi. Ayrıca kırk günün sonunda dişi yavrular anne ile birlikte yaşamına devam edebilirken erkek yavruların yuvadan kovulduğu da eklenen bilgiler arasında.

Bu araştırma ile diğer omurgasız hayvanların da ebeveynlik tutumları belli şartlar altında tekrar incelenecek.