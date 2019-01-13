Türkiye'de Ortalama 3.7 Yılda Bir Telefon Değiştiriliyor

Türkiye'deki israf ve tasarruf oranlarını incelemek için bir çalışma yapan Ticaret Bakanlığı, 2018'de yapılan alım satımları dikkate alarak Türkiye İsraf Araştırması'nı sonuçlandırdı. Yayınlanan raporda cep telefonu değiştirme sıklığımız 3.7 yıl olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından her yılın sonunda gerçekleştirilen Türkiye İsraf Araştırması'nın bu yılki sonuçları açıklandı. Paylaşılan raporda israf ve tasarruf rakamlarına yer verilirken, cep telefonu ve otomobil değiştirme sıklığı raporun en dikkat çeken ayrıntıları oldu. Vatandaşların tüketim davranışlarının incelendiği rapor, 26 ayrı ilde gerçekleştirilen anketler sonucunda oluşturuldu.

Açıklanan rapora göre 2017 verilerine göre birikim yaparak bireysel tasarruf yapanların oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl %13,6 olarak açıklanan tasarruf oranı bu yıl %38.1 olarak açıklandı. Bireysel birikim yapanların çoğunun mevduat hesaplarını tercih ettiği görüldü.

Raporda dikkat çeken diğer oranlar da cep telefonu ve otomobiller hakkında. Türkiye'de bir telefon kullanıcısının, telefonunu değiştirme sıklığı 3.7 yıl olarak açıklandı. Telefon değişme nedenlerinin başında yeni modellere sahip olma isteği ve kullanılan telefonların bozulması gösteriliyor. Raporda ayrıca genç yaştaki kullanıcıların, yaşlı kullanıcılara göre daha sık telefon değiştirdiği açıklandı.

2017'de gerçekleştirilen araştırmaya göre bu yıl otomobil sahiplerinin de sayılarında artış görüldü. Geçtiğimiz yıl %27.3 olarak açıklanan otomobil sahibi oranının bu yıl %31.1'e yükseldiği açıklandı. Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının araçlarını değiştirme sıklığının 8 yıl olarak açıklandığı raporda, ankete katılanların büyük çoğunluğunun da toplu taşıma kullanmayı tercih ettiği belirtildi.