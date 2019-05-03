Yaz Öncesinde PlayStation 4 İçin Gelecek En İyi 6 Oyun

Konsol dünyasının tartışmasız lideri PlayStation 4, yaz öncesinde hareketli bir döneme girdi. Bugün sıcak bir tatilde içinizi ferahlatacak 6 özel PlayStation 4 oyununa yakından bakıyoruz. Dual Shock’ları hazırlayın!

İlkbahar aylarında dünyanın kuzey kesimlerinde yazlık oyunlar bir bir satışa çıkıyor. PlayStation 5’in ayak seslerini yavaş yavaş duyduğumuza göre, bir önceki sürümle güzel bir vedaya hazırlanmanın vakti geldi. Eğer konsolunuzu yeteri kadar yormadıysanız, bu yaz sıcaklardan çok etkileneceği yapımlar yolda. Hatta büyük bir kısmı çoktan çıkış yaptı.

Gelin ilkbaharda karşımıza çıkmış ve çıkacak oyunlara yakından bakalım.

Mortal Kombat 11:

23 Nisan’da çıkışını gerçekleştiren tüm zamanların en acımasız dövüş oyunlarından Mortal Kombat 11, yeni grafikleriyle yine tatmin edici deneyimler sunuyor. Yapımcı NetherRealm, MK serisini, bu kez daha mistik bir ortam vadeden harita ve karakterleriyle, PlayStation 4’e yakışır bir çizgiye yükseltti.

Days Gone:

İşte biraz Walking Dead, biraz World War Z ve biraz da açık dünya oyunlarından alınan özellikleri bir araya getirin. Üzerine oldukça orijinal gibi görünen bir hikâyeyi montajlayın. Karşınızda iki tekerli özgürlüğün zombilerle hayat buluğu bir oyun var. Days Gone, özellikle grafikleriyle size tehlike dolu bir dünyada hayatta kalmak için neler yapmanız gerektiğini gösteriyor. Rutin olan her şey, bu oyunda yok.

Rage 2 (2 Mayıs):

idSoftware’nin FPS deneyimi Avalanche Studios’un açık dünya tecrübesiyle bir araya geliyor. Oldukça tuhaf kombo stilleri, silah düzenekleri ve düşmanları ile Rage 2, öfkenin vücut bulmuş hali gibi. Hayatta kalma konusunda konsol dünyasına yeni bir soluk getirecek yapımın şiddet dozu biraz yüksek görünüyor.

Blood & Truth (28 Mayıs):

Ülkemizde pek yaygın olmayan PlayStation VR’ın ilk oyunlarından London Heist, aslında sevilecek yapımcı. Bu oyunun ardındaki London Studio, yeni yapımı Blood & Truth ile piyasayı sarsmaya hazırlanıyor. Yine PS VR’ın avantajlarını kullanacak solan yapımın, en büyük özelliği ise bol bol aksiyon içermesi. Örneğin Görevimiz Tehlike filminde yaşıyormuşçasına uçaktan uçağa atlamak farklı bir deneyim olsa gerek.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (21 Haziran):

2000’li yılların başlarında efsaneleşen GoKart oyunları, Crash Team Racing ile yeni bir havaya bürünüyor. Oyunun arkasında Beenox gibi sağlam bir stüdyo var. Orijinal GoKart oyunlarının ruhunu koruyarak modernize eden yapımcılar, aynı anda 4 kişi ile deneyim yaşama fırsatı sunacak. PlayStation başında toplu olarak vakit geçirmeyi sevenlere yeni bir oyun geliyor, hadi gene iyisiniz.

Judgement (25 Haziran):

Artık yaz günlerine iyiden iyiye alıştığımız zamanda, bir diğer efsane olan Yakuza’nın yapımcılarından gelen Judgement’ı karşılayacak, ortama yargı dağıtacağız. Cinayetleri çözmek için kanıtların peşinden koşan Takayuki Yagami isiml bir dedektife hayat vereceğiz. Oyunun senaryosu, klasik Amerikan yapımlarının çizgisinden epey uzak olacağa benziyor. Merakla bekliyoruz.

Sizin bu yaz aylarında oynamak için can attığınız oyun hangisi? Eğer listede göremediyseniz yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz.