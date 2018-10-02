  • Yaz Saati ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Açıklandı

Yaz Saati ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Açıklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı tüm yıl yaz saati uygulamasına dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte Türkiye, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanmakta olan mevcut ileri saat uygulamasına geçmiş, böylece ülke olarak tüm yıl yaz saatini (GMT 3) kullanmaya başlamıştık.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte söz konusu yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildiği duyruldu. Böylece GMT 3, Türkiye’nin kalıcı resmi saat dilimi haline geldi. Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.
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Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde;


Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#
Etiketler: sürekli yaz saati
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