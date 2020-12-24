Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılması İçin Teklif Sunuldu

CHP Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaz saati uygulamasının insanları kötü yönde etkilediğini belirterek uygulamanın kaldırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. Çalışanların ve öğrencilerin hava henüz karanlıkken güne başlaması, olumsuz olarak nitelendiriliyordu. 2017 yılında kalıcı hale getirilen bu uygulamanın değişmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığına kanun teklifinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2016 yılından beri öğrencilerin ve çalışanların gün yüzü göremediğini, kalıcı yaz saati uygulamasının büyük bir enerji israfına yol açtığını dile getirerek, bu uygulamanın kaldırılması talebinde bulundu.

"Kalıcı yaz saati uygulaması, özellikle Covid-19 döneminde strese yol açıyor"

Yaz saati uygulamasının biyolojik saati son derece olumsuz etkilediğini dile getiren Veli Ağbaba, bir an önce kış saati uygulamasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. Uygulamanın önemli derecede enerji verimliliğini düşürdüğünü ve yılda milyonlarca israfa yol açtığını da yapmış olduğu açıklamada dile getirdi.

Ağbaba, özellikle Covid-19 döneminde insanların daha az stres içerisinde yaşamaları gerektiğini belirtirken, yaz saati uygulamasının stresi artırdığının da altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; “Özellikle Covid-19 günlerinde güneşsiz, uykusuz, stresli bir gündelik yaşam, tüm toplumun sağlığını oldukça kötü etkiliyor.”

Veli Ağbaba’nın TBMM Başkanlığı’na sunmuş olduğu kanun teklifinde şu maddeler yer verildi;