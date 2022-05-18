Yaz Tatiliniz İçin Villa Kiralamanın Sağladığı 5 Avantaj

Sıcaktan bunalmaya başladığımız şu günlerde, birçoğumuz tatil planları yapmaya başladık bile. Biz de tatil planını yapmamış olanlara özel bir önerimizle geldik. Bugün sizlere kiralık villaların size sunduğu avantajlardan bahsedeceğiz. Tatil planını yapmış olanlara bile planlarını değiştirtecek o avantajlar nelermiş gelin birlikte bakalım.

Havalar ısınmaya devam ederken, büyük birçoğumuz tatilde ne yapacağımızla ilgili kara kara düşünüyoruz. Henüz bir planınız yoksa veya planınızdan emin değilseniz; bu haberimizden sonra çok daha keyifli bir tatil geçirmek için villa kiralamayı düşünebilirsiniz.

Neredeyse hepimizin tatil denince aklına ilk gelen şey; deniz, kum, güneş ve biraz da huzurdur. Kiralık bir villa tuttuğunuzda ise tatil beklentileriniz arasındaki ‘huzur’a çok daha rahat bir şekilde sahip olabilirsiniz. Peki bu villaların sizlere sağlayacağı ne gibi avantajlar var? Gelin, küçük bir otel odasında kalma planlarınızı değiştirmenize sebep olacak o avantajlara birlikte bakalım.

Lüks ve konforu bir arada bulabilirsiniz

Kiralık bir villa tutmanın avantajlarının en başında küçük bir otel odasındansa çok daha geniş ve ferah bir konfor alanına sahip olmanız. İstediğiniz her şeyi bulabildiğiniz bu villalarda, mobilyalardan mutfak eşyalarına kadar ince düşünülmüş detaylarla ‘evinizde’ hissedebilirsiniz.

Üstelik siz villaya giriş yapmadan önce tüm eşyalar temizlenip, sizin için hazırlanıyor. Geriye ise sadece bavulunuzu yerleştirmek ve sahip olduğunuz bu konforun tadını çıkarmak kalıyor.

Kendinizi daha ‘özel’ hissettirecek size özel bir alan!

Biliyorsunuz ki ülkemiz özellikle yaz aylarında turist akınına uğruyor ve oteller fazlasıyla kalabalıklaşıyor. Kafa dinlemek ve huzur bulmak istediğiniz tatilinizde kendinizi bir anda büyük bir kalabalığın ortasında bulabiliyorsunuz. Ancak kiralık bir villa tuttuğunuzda, havuzunuz da dahil tüm alanlar yalnızca size ait oluyor.

Villaları tercih ederek tanımadığınız kişilerle bir arada olmak zorunda kalmadan, keyifle ve özgürce tatilinizi geçirebilirsiniz. Tamamen size özel olan bu alanlar sayesinde tatilde de kendinizi daha ‘özel’ hissedebilirsiniz.

Yemek ve eğlence saatlerinizi kendiniz belirleyin

Tatilde büyük birçoğumuz dinlenmek ve sendromsuz bir şekilde uyanmak istiyoruz. Ancak bu istediğimiz tatilimizi bir otelde geçiriyorsak özellikle kahvaltı saatini kaçırmamıza sebep olabiliyor. Havuza, saunaya girmek veya yemek yemek için belirli saat dilimlerine uymak zorunda kalmak fazla can sıkıcı olabiliyor.

Villada kaldığınızda ise bu ‘saat’ stresinden uzaklaşabilirsiniz. İstediğiniz saatte yemek yiyip, istediğiniz saatte havuza girerek zaman diliminizi ‘sadece’ keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonuçta en büyük lüks istediğiniz an istediğinizi yapabilmek değil mi?

Mutfaktaki maharetlerinizi sergileyebilirsiniz

Sevdiklerimiz bizim için özeldir ve tatillerimizde de yanımızda özel insanların olmasını isteriz. Yanımızdaki insanlarla yaşayabileceğimiz en güzel anlar, birlikte yemek hazırlayıp yemek yediğimiz anlar olabilir. Sonuçta sadece erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçmiyor. Hepimiz güzel yemekler yemekten oldukça hoşlanıyoruz.

Seçme şansımızın olmadığı yemekleri tercih etmek yerine, kiraladığımız villanın lüks mutfağında kendi aşçımız olabiliriz. Böylelikle de istediğimiz yemeği istediğimiz şekilde ve damak tadımıza uygun olarak hazırlayabiliriz. Tatilde aç kalmayı kim ister ki?

Doğayla iç içe hissedeceğiniz deniz ve orman manzarası

Tatil denince akla gelen klasik üçlemeyi bilirsiniz; deniz, kum güneş. Tabii ki tatile gidip denizi, ya da sıcak kumları veya içimizi huzurla dolduracak mis gibi bir orman manzarasını görmemiz bazen mümkün olmayabiliyor. Hatta bırakın manzarasını görmeyi, denize gidebilmek için uzun bir yolculuğa çıkmamız bile gerekebiliyor.

Her otel size güzel bir manzara sunamaz ancak lüks villaların vazgeçilmezleri arasında deniz ve orman manzarasını görebilirsiniz. Muazzam bir manzara eşliğinde fotoğraf çekilmek, sabah kahvenizi alıp manzarayı izlemek ve en önemlisi doğayla iç içe hissetmek gerçekten harika bir his. Villa kiralamanın en avantajlı yanı belki de bu.