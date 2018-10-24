Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri OSB, Kayseri Sanayi Odası işbirliği ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen YAPP 2018 (Yazılım Ar&Ge Proje Pazarı) etkinliği 14 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe, Bilgi, İletişim, Bilişim ve Yazılım Teknolojileri alanında çalışmalar yürüten akademisyen, öğrenci ve KOBİ'lerin, kendi geliştirdikleri Ar-Ge projeleri ile katılım göstermeleri hedeflenmektedir.

Ön elemeyi geçen projeler, proje sergisine dahil edilecek, ayrıca düzenlenecek yarışma sonucunda birinciye 4.000 TL, ikinciye 2.000 TL ve üçüncüye 1.000 TL ödül verilecektir.

Etkinlikte ayrıca Yapay Zekâ, İş Zekâsı ve Siber Güvenlik konularında paneller düzenlenecektir. YAPP 2018 hakkında daha detaylı bilgi almak için yapp.erciyesteknopark.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi 29 Ekim 2018 olan etkinliğe katılım ücretsiz olup, şehir dışından proje sergisine başvuracak kişilerin, projelerinin sergilenmesine karar verilirse ulaşım ve konaklama masrafları düzenleme komitesi tarafından karşılanacaktır.