Yazılım Değişikliği, Tıbbı Cihazları Ventilatör Yapabilir

COVID-19 salgınıyla mücadelede, sürekli pozitif havayolu basıncı cihazlarında yapılacak bir değişikliğin bunları ventilatöre dönüştürebileceği söyleniyor. Bir güvenlik uzmanı, yazılımda yapılacak değişikliklerin cihazın gizli kapasitelerini ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 154.271 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede en önemli unsurlardan biri de Solunum cihazı olarak da bilinen ventilatör. COVID-19 zatürreye ve solunum güçlüğüne neden olduğu için bu yapay solunum cihazları büyük önem kazanmış durumda.

Hastaneler, ventilatör eksikliği nedeniyle zor günler geçirirken daha düşük seviyeli sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) cihazları ventilatörlerle aynı performansı sergilemedikleri gerekçesiyle depolarda ya da dolaplarda beklemeye terk edilmiş durumda. Ancak bir güvenlik uzmanı, bu durumun değişebileceğini söylüyor.

Yazılım değişikliğiyle gelen ventilatör

Trammell Hudson, dünyanın en çok kullanılan CPAP cihazı olan AirSense 10 üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, üreticisinin aksi iddialarına rağmen cihazın yazılımında halihazırda ventilatör olmasını sağlayacak birçok işlevin bulunduğunu ileri sürüyor. ResMed'in ürettiği AirSense 10, 700 dolara (4.852 TL) mal oluyor ve esas olarak uyku apnesi tedavisinde kullanılıyor.

ResMed, uyku apnesi tedavisi için maskeye hava gönderen cihazın eşit seviyede pozitif hava yolu basınç cihazı olarak kullanılamayacağını söylüyor. Bu tip cihazlar, önce bir maskeye hava verip sonra basıncı azaltarak havanın geri çıkmasını sağlayan daha gelişmiş makineler. ResMed, kendi cihazlarının çift yönlü ya da ihtiyaç duyulduğu zaman çıktıyı artıracak şekilde çalışamayacağını söylüyor.

Hudson'sa aynı fikirde değil. Güvenlik uzmanı yayınladığı yamayla birlikte AirSense 10'da gizli olan kapasiteleri ortaya çıkardığını söylüyor. 'Airbreak' adını verdiği yamayı kullanan Hudson, bu yamayla birlikte AirSense 10'un eşit seviyede pozitif hava yolu basınç (BiPAP) cihazı dönüştüğünü söylüyor.

BiPAP cihazları normalde COVID-19 tedavisinde kullanılmıyor ancak ABD Gıda ve İlaç Bürosu hastanelerdeki acil durumu göz önünde bulundurarak bu cihazların da geçici olarak ventilatör amacıyla kullanılabileceğini onayladı. Araştırmacılar, Hudson'ın Airbreak yamasındansa ResMed'in kendi dönüştürücü yazılım güncellemesini yayınlamasının daha iyi olacağını düşünüyorlar.

ResMed temsilcisi Tracy Moehnke ise, AirSense 10'un bu işi göremeyeceğini, eşit seviyeli basınç terapisi için daha gelişkin AirCurve 10 cihazlarının bulunduğunu söyledi. Moehnke, düşük seviyeli cihazların yazılım güncellemesi seçeneğini de değerlendirdiklerini ancak ilk hedeflerinin ventilatör, maske ve diğer araçların üretim kapasitesini artırmak olduğunu kaydetti.