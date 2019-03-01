Teknoloji devi Apple, son dönemlerde donanım mühendislerinden ziyade yazılım mühendislerine ağırlık vermeye çalışıyor. Bunun sebebi olarak yeni platformlar ve uygulamalar geliştirme çabaları gösterilebilir.

Apple, 2016'dan bugüne ilk kez donanım mühendisinden çok yazılım mühendisine ihtiyaç duyuyor. Thinkum tarafından yayınlanan rapora göre, Apple'ın 'Yazılım ve Hizmetler' kategorisi altında sunduğu iş ilanları donanım mühendisliği ihtiyacından daha üst sırada yer alıyor.

Thinkum çalışanlarından Joshua Fruhlinger, bu verinin Apple iş portalından dolayı ortaya çıktığını ve üçüncü parti internet sitelerinde bu verilerin bulunmadığını belirtti. Şirket, iş ilanlarının 2016'nın ilk çeyreğinden itibaren izlendiğini de ekledi. Bu sebepten dolayı yazılım mühendislerine olan ihtiyacın önceki yıllarda ne durumda olduğu bilinmiyor.

Bu verilerin ne derece doğru olduğu tartışılabilir ancak Apple'ın son dönemlerde App Store ve Apple Music gibi platformlara daha fazla yatırım yaptığını göz önüne aldığımızda verilerin doğruluğu ortaya çıkıyor. Bu fazladan yatırımın bir sonucu olarak, 25 Mart'ta Steve Jobs Theatre'da gerçekleşecek olan bir etkinlikte yeni bir haber ve video hizmetinin tanıtılması bekleniyor.

Bahsi geçen iş ilan kategorileri arasındaki farklara yukarıda yer alan grafikten göz atabilirsiniz.