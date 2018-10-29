Yazılım Firmasına Kızdığı İçin Program Geliştiren Öğrenci

Okulun kütüphane kayıtlarını bilgisayar aracılığı ile otomasyon programına yüklemekle görevli olan, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Burak Atagür kendi programını geliştirdi.

Kullandığı otomasyon programı aracılığı ile kütüphane verilerini 10 gün boyunca sisteme kaydeden Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür'ün 10. günün sonunda programın çökmesiyle bütün emekleri boşa gitti. Okul aracılığıyla yazılım firmasına başvuran Atagür, istediği desteği alamayınca yeni bir program geliştirmeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bilişim Teknolojileri öğretmeni Veli Kurtcu'dan destek alarak geliştirdiği program sayesinde hem önceki programdan kaynaklanan eksiklikleri gideren Atagür, hem de okulu yazılım ücreti ödemekten kurtardı.

Geliştirdiği yeni programın eskisine göre daha iyi olduğunu söyleyen Atagür, şu ifadeleri kullandı: ''Kütüphane otomasyon programını öğretmenimle birlikte 2 ay çalışarak geliştirmeyi başardık. Önceki programdan kaynaklanan veri kaybı sorununu ortadan kaldırmak için ise e-mail yedekleme yazılımını programa yerleştirdik. Gün sonunda program otomatik olarak belirlenen e-mail adresine yedeklemeleri gönderdiği için veri kaybı da yaşamıyoruz.''

Program sayesinde en çok kitap okuyan öğrenciler sınıf ve okul bazında kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ayrıca okulda olmayan bir kitabın aynı programı kullanan başka okullarda olup olmadığına da bakılabiliyor.

Sıfır maliyetle geliştirilen program sayesinde okul yazılım ücreti ödemekten de kurtulmuş oldu. Ayrıca bu yeni otomasyon programını Milli Eğitim Müdürü'nün de izniyle diğer okullara dağıtan okul yetkilileri, oldukça olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti. Okul yetkilileri bütün bu olumlu geri dönüşlerin ardından programı 81 ildeki okullara ücretsiz bir şekilde dağıtacaklarını açıkladı.