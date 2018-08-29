Oyun sektöründe umut vadeden Denuvo yazılımı, korsan olarak çoğaltılamayacak bir ürünün olmadığını söyledi.

Oyun dünyasının tanınan yazılım şirketi Denuvo, oyun korsanlığı üzerine bir açıklama yaptı. 'Kırılamaz bir oyun' olmadığını söyleyen şirketin satış direktörü Elmar Fischer yaptığı bir röportajda bu durumu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hakkında birçok dedikodu çıkan şirket, en sonunda açıklamada bulundu. Çıkış yaptığı ilk dönemlerde oldukça popüler olan ve gelecek vadettiği söylenen bu yazılım, performansı ile oldukça hayal kırıklığı yaşattı. Yeni çıkan bir oyunun 24 saat içinde kırılabilmiş olması, oyunseverleri oldukça üzmüştü.

Elmar Fischer, oyun korsanlarının sinema korsanları gibi çalışmadığını söyledi. Amaçlarının; oyunu en kısa zamanda kopyalamak olan oyun korsanlarının, net kayıtlar alamadığının altını çizdi. Resident Evil 5'in üç haftadan az bir sürede kırılmış olmasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan şirket sorumlusu, oyunların kırılamaz olmadığını itiraf etti. Bu yazılımın asıl amacının, erken korsan satışları önleyerek oyun gelirlerini olabildiğince korumak olduğunu da ekledi.

Fischer "Oyunlar belli noktalarda çatlak veriyor ve kırılamaz bir oyunun olması mümkün değil. Amacımız ve hedefimiz, oyunların piyasaya ilk çıktığı zamanki satışları korumaktır. Elbette sonsuza dek kırılmayacak olmasını isteriz, ama bu oyun endüstrisinde olacak bir şey değil." dedi. Oyunları korsan olarak oynayanların sayısının gittikçe arttığını ve bu durumu engellemenin oldukça zor olduğunu söyleyen Fischer; oyunların korsan yazılımı ne kadar geç çıkarsa, korsan oynamak isteyenlerin oyunu satın alma ihtimalinin arttığını da ekledi.

Fischer, "Oyunların korsanlar tarafından kırıldığını biliyoruz, ancak bu durumun oyunu satın alacak kullanıcıları ne kadar etkilediğini bilmek mümkün değil. Tahminlere göre korsan oyun oynayanların küçük bir yüzdesi bile satın alım gerçekleştirdiğinde gelirler önemli ölçüde artacaktır." cümleleriyle sözlerine devam etti.