Yazılımcılar Toplansın: Macbook Pro Hediyeli Anket Başladı

Her yıl, dünyanın dört bir köşesinden yazılım geliştiricilerinin katıldığı, SlashData tarafından düzenlenen Developer Nation Survey yeniden başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anketin sonuçları tüm katılımcılar ile paylaşılacak. Yani eğer katılırsanız, size ulaşacak rapro ile yazılım sektöründeki son trendlere, geliştirici araçlarına hakim olabileceksiniz.
Üstelik bu yılın anketine katılanlar, daha önceki senelerden daha iddialı bir ödül listesi ile karşı karşıya. Bir kişiye M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro, bir kişiye Samsung Galaxy S21 Plus hediye edilecek. Elbette listedeki ödüller bunlarla da sınırlı değil. Geliştiricilerin sık sık kullandığı çeşitli yazılım lisansları ve aksesuarlar da hediyeler arasında yer alıyor.
Developer Nation Survey'in ödülleri şu şekilde:
- M1'li MacBook Pro 13 inç, 512GB
- Samsung Galaxy S21 Plus
- GitKraken Pro
- Araç lisansları için 200 dolar değerinde hediye kuponu
- Araç lisansları için 50 dolar değerinde hediye kuponu
- 100 dolar değerinde GitHub kuponu
- SitePoint Premium lisans
- Discord Nitro Classic 1 aylık üyelik
- 3D Printer - ELEGOO Mars 2 Pro Mono
- Taşınabilir monitor
- Vivo Black 31 inç ayarlanabilir laptop standı
- Logitech MX Anywhere 2S kablosuz fare
- Raspberry Pi 4 Model B Starter Kit
- E-kitap: Ten Ways to Make Money as a Developer
- Amazon ABD'de geçerli 20 dolar değerinde hediye kuponu
Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?
- Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,
- Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun.
- Üyeliğiniz varsa giriş yapın,
- Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,
- Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.
Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!