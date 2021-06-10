Yazılımcılar Toplansın: Macbook Pro Hediyeli Anket Başladı

SlashData tarafından her yıl düzenlenen ve onbinlerce programcı ile yazılım geliştiricisinin katıldığı Developer Nation Survey, yeniden başladı. Üstelik bu yılki hediye listesinde 2021 model Apple Macbook Pro ve Samsung Galaxy S21 Plus yer alıyor.

Her yıl, dünyanın dört bir köşesinden yazılım geliştiricilerinin katıldığı, SlashData tarafından düzenlenen Developer Nation Survey yeniden başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anketin sonuçları tüm katılımcılar ile paylaşılacak. Yani eğer katılırsanız, size ulaşacak rapro ile yazılım sektöründeki son trendlere, geliştirici araçlarına hakim olabileceksiniz.

Üstelik bu yılın anketine katılanlar, daha önceki senelerden daha iddialı bir ödül listesi ile karşı karşıya. Bir kişiye M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro, bir kişiye Samsung Galaxy S21 Plus hediye edilecek. Elbette listedeki ödüller bunlarla da sınırlı değil. Geliştiricilerin sık sık kullandığı çeşitli yazılım lisansları ve aksesuarlar da hediyeler arasında yer alıyor.

Developer Nation Survey'in ödülleri şu şekilde:

M1'li MacBook Pro 13 inç, 512GB

Samsung Galaxy S21 Plus

GitKraken Pro

Araç lisansları için 200 dolar değerinde hediye kuponu

Araç lisansları için 50 dolar değerinde hediye kuponu

100 dolar değerinde GitHub kuponu

SitePoint Premium lisans

Discord Nitro Classic 1 aylık üyelik

3D Printer - ELEGOO Mars 2 Pro Mono

Taşınabilir monitor

Vivo Black 31 inç ayarlanabilir laptop standı

Logitech MX Anywhere 2S kablosuz fare

Raspberry Pi 4 Model B Starter Kit

E-kitap: Ten Ways to Make Money as a Developer

Amazon ABD'de geçerli 20 dolar değerinde hediye kuponu

Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,

“Take the Survey” butonuna tıklayın, Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!