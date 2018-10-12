Yemek Sepeti, çalışanlarına daha iyi bir iş imkanı sunmak için %10 enflasyon zammı yaptı ve esnek çalışma saati uygulamasını tüm haftaya yaydı.

Türk Lirası’nın döviz kuru karşısında değer kaybetmesi ve artan enflasyon ile vatandaşın alım gücünün ciddi şekilde düşmesi bazı şirketleri alarma geçirmiş durumda. Çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşamasını ve ekonomik dalgalanmaların çalışanlarının hayat şartlarını ve dolayısı ile iş performansını etkilemesini istemeyen bazı şirketler, maaşlara yapılan enflasyon zammı ile çalışanlarını ekonomik anlamda bir miktarda olsa rahatlatmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önemli değerlerinde olan Şişecem ve Siemens gibi bazı şirketler, geçtiğimiz aylarda çalışanlarına enflasyon zammı gerçekleştirerek ekonomik rahatlama sağlamıştı. Bugün de Yemek Sepeti bir açıklama yaparak çalışanlarına %10 enflasyon zammı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu zam, çalışanların Ocak ayında alacakları yıllık zamdan tamamen bağımsız olarak, azalan alım gücüne bir destek olmak amacı ile gerçekleştirildi.

Yemek Sepeti’nin çalışanlarının performansını artırmak için gerçekleştirdiği bir diğer değişiklik ise yalnızca Cuma günleri sabah 8 ile 10 arasında gerçekleşen ‘esnek saat’ uygulamasının haftanın her gününe yayılmış olması. Artık yemek sepeti çalışanları her gün istedikleri saatte işe başlayacaklar. Mesai bitiş süreleri ise işe başladıkları saat ile paralel olarak değişecek.