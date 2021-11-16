Yemeksepeti'nin Eski CEO'su Sarıyer Kulübüne Başkan Olabilir

İki hafta önce Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden istifa eden Nevzat Aydın, yeni bir iddiaya göre Sarıyer Spor Kulübü'nün başkanı olacak. Aydın'ın haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olması ve kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün 60 milyon kişinin kişisel verisinin ele geçirildiği iddiasıyla gündeme gelen Yemeksepeti’nin eski CEO’su Nevzat Aydın, yaklaşık 2 hafta önce görevini bıraktığını açıklamıştı. Aydın, sürpriz ayrılışını “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim.” sözleriyle paylaşmıştı.

Yemeksepeti CEO’luğunu bırakan Nevzat Aydın’ın bir sonraki adımının ne olacağı merakla takip ediliyordu. Bugün, o adım hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre daha önce Trabzonspor’da yöneticilik yapan Nevzat Aydın, Sarıyer Spor Kulübü’nün başkanı olabilir.

Haziran ayındaki seçimlerde başkan olması bekleniyor:

Öğrenilen bilgilere göre Sariyer Kulübü’nün şirketleştirme çalışmaları başladı ve geçmişe dönük dosyalar da incelenme sürecine alındı. Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın’ın Sarıyer Kulübü’ne başkan olarak seçilmesi bekleniyor. Aydın, daha önce Sarıyer Kulübü hakkında bugünlere işaret eden bir açıklama da yapmıştı.

Nevzat Aydın, geçtiğimiz yılki açıklamasında “Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek.” ifadelerini kullanmıştı. Aydın ve Sarıyer Kulübü hakkındaki gelişmeleri muhtemelen haziran ayına kadar zaman zaman duyacağız.