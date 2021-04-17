Yengeç Pulsarı Bilinenden Yüzlerce Kat Fazla Enerji Yayıyor

Bilim insanları, Yengeç Bulutsusu'nun merkezinde yer alan Yengeç Pulsarı'nın yaydığı enerjinin, şimdiye kadar tahmin edilenden yüzlerce kat fazla olabileceği keşfetti. Gerçekleştirilen keşifte pulsarın yaydığı x-ışınlarının ve radyo darbelerinin boyları incelendi.

Pulsar, çok yüksek hızda kendi etrafında dönen ve kutuplarından uzaya doğru parçacıklar saçan nötron yıldızlarına verdiğimiz isim ve uzayda bu şekilde yaşamına devam eden pek çok pulsar bulunuyor. Bu pulsarlar arasına en genç olanlarından biri ise Yengeç Pulsarı.

1054 yılında gözlemlenen bir süpernova patlaması sonrası ortaya çıkan Yengeç Pulsarı, Yengeç Nebulası'nın merkezinde yer alıyor ve kendi etrafında saniyede 30 kezden fazla dönüyor. Bu dönüş esnasında ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kutuplarından parçacıklar yani X-ışınları saçıyor ve gezegenimizden radyo darbeleri (radio pulses) olarak gözlemleniyor. Radyo darbeleri genellikle tutarlı ölçülerde ışık saçıyor anca kimi zaman 'dev radyo darbeleri' olarak anılan bazı çok daha parlak radyo darbelerinin ortaya çıktığı biliniyor. Yeni gerçekleştirilen bir araştırma ise bu dev radyo darbelerinden yayılan enerjinin şimdiye kadar bilinenden yüzlerce hatta binlerce kat daha fazla olabileceğini ortaya çıkardı.

Yengeç Pulsarı, bu dev radyo darbelerini yayan nadir pulsarlardan biri:

Geçtiğimiz günlerde Science dergisinde yayınalan bir makale ile açıklanan verilere göre Yengeç Bulutsusu'nun merkezinde bulunan Yengeç Pulsarı, dev radyo darbelerini ortaya çıkaran nadir pulsarlardan biri. Araştırmanın yazarlarından biri olan Teruaki Enoto, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Listelenen 2.800'den fazla pulsar arasından Yengeç Pulsarı, ara sıra meydana gelen ve normal darbelerden yüzlerce hatta binlerce kat daha parlak olabilen dev radyo darbeleri yayan birkaç taneden biridir" sözleriyle gözlemin önemini vurguladı.

Henüz bu dev radyo darbelerinin sebebi bilinmiyor ve araştırma ekibi, yapılacak yeni gözlemler ile Yengeç Pulsarı gibi nötron yıldızlarından elde edilecek bilgilerin, hem pulsarların yapısını hem de yaydıkları dev enerjinin ve dev radyo darbelerinin kaynağını daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını ifade ediyor.