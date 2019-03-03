Yeni Airpods'lar Tam Şarja Rekor Sürede Ulaşacak

Apple'ın kablosuz kulaklığının yeni serisi çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacak

Apple kablosuz kulaklık ürünü AirPods'un kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağına dair sözünü vereli 537 gün oldu ve bu sayı artmaya devam ediyor. Akıllı telefon sektöründe daha önce duyurulmamış bilgileri ortaya çıkarmasıyla tanınan Twitter kullanıcı Max Weinbach, Apple'ın getireceği yenilikleri sıraladı.

Yeni AirPods'un çok ama çok hızlı bir kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını belirten Weinbach, kablosuz kulaklıkların %0 şarj düzeyinden %100 şarj düzeyine sadece 15 dakikada çıkabileceğini söyledi. Taşıma kutusunun ise önceki modeline göre daha kalın ve ağır olacağını belirten Weinbach, bunun Qi şarj teknolojisinin de yardımıyla sağlanacağını sözlerine ekledi.

Hâlihazırda satılan AirPods 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik (tam kapasitede 5 saat) kullanım imkanı sunarken; AirPods 2'nin böyle muazzam hızda şarj olması, Apple'ın oldukça başarılı bir işe imza atacağına işaret ediyor. Silikon Vadisi devinin işletim sistemi olan iOS hakkında da elinde bazı verileri olan Weinbach, iOS 13.1 ile karanlık modun -sonunda- iPhone ve iPad'lere geleceğini de aktarıyor.