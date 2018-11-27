Yeni Akıllı Telefon Trendi Infinity-O Ekranlar mı Olacak?

Samsung ve Huawei'nin ilk Infinity-O ekranlı telefonları önümüzdeki ay gün yüzüne çıkacak. Dünyanın en çok satan iki akıllı telefon üreticisinin bu tasarıma geçişi, 'yeni bir trend mi geliyor?' sorusunu beraberinde getirdi.

Samsung, Huawei, Apple gibi şirketler, akıllı telefonlar piyasaya çıktığından bu yana ekran/gövde oranını artırmak için ellerinden gelen yaptılar. Ancak günümüz modern telefonlarında gördüğümüz ‘ince çerçeveli’ tasarım, cihazların ana ekran tuşlarından kurtulması ile mümkün oldu.

Samsung, ilk olarak Galaxy S serisinde ana ekran tuşunu kaldırarak %80’lerin üzerine çıkan ekran/gövde oranları ile tüketicilerin karşısına çıktı. Apple, Samsung’un bu hamlesine iPhone X ile cevap verdi ve cihaz, ana ekran tuşunu kaldırarak %80’in üzerinde ekran/gövde oranı sunan ilk iPhone modeli oldu.

Yine de tüketiciler için bu ekran gövde oranı tamamen kabul edilebilir seviyede değildi ve uzun yıllardır konsept görüntüleri internette dolaşan ‘çerçevesiz’ ekranlı akıllı telefonları görmek istiyorlardı. Bu tasarıma en yakın ürünler Vivo Nex, Oppo Find X ve Xiaomi Mi Mix 3 oldu. Fakat Samsung, Infinity-O ekranını tanıttı ve her şeyin değişmek üzere olduğunu gösterdi.

Infinity-O ekran, şu ana kadar tanıtılmış tüm tasarımlardan farklı olarak ön kamerayı ekranın içine monte ediyordu. Böylece donanım bileşenleri için ekran çerçevesi bırakmaya gerek duyulmuyordu. Bu ekran tasarımına sahip bir akıllı telefon hala tanıtılmamış olsa da ilk örneklerini görmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

Samsung’un Galaxy A8s ile ilk Infinity-O ekranlı akıllı telefonunu tanıtacağını biliyoruz. Cihaz, Aralık ya da Ocak ayında düzenlenecek lansman ile gün yüzüne çıkacak. Bununla birlikte Huawei de Weibo’da gerçekleştirdiği paylaşım ile Aralık ayında bir Infinity-O ekranlı akıllı telefon tanıtacağının sinyallerini verdi. İki akıllı telefon devinin ardı ardına çerçevesiz ekranlı telefon tanıtacak olması, ‘Infinity-O trendi mi geliyor?’ sorusunu beraberinde getirdi.

Bu noktada Infinity-O ekranların nasıl bir tasarıma sahip olacakları ve ekran simetrisi oldukça önemli olacak. Kameranın uygulama penceresini işgal etmesi, kullanıcıları rahatsız edebilir. Bu nedenle bildiğim çubuğunun ön kamerayı da içine alacak şekilde genişletilmesi mümkün. Ayrıca kameranın ekranın köşesinde mi yoksa ortasında mı yer alacağı da oldukça önemli bir detay.

Kalın ekran çerçevelerinden sıkılan kullanıcılar için Infinity-O ekranlı akıllı telefonlar oldukça şık görünecektir. Bu nedenle Infinity-O ekranlı telefonların tasarım anlamında çentikli telefonlar kadar eleştirilmesi beklenmiyor. Yine de parayı veren tüketiciler olacağı için her türlü eleştiriye açık olmakta fayda var.