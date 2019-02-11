Yeni Aladdin Fragmanında Will Smith'in Cini İlk Kez Gözükü

Disney’in yeni Aladdin filminden ikinci fragmanı geldi. Bu fragmanda Will Smith’in oynadığı mavi cin karakterini resmi olarak ilk kez görüyoruz.

2019 yılı için Disney’in dolu dolu bir takvimi var. Eğlence sektörünün dev ismi, Marvel, Star-Wars gibi markalarının yapımlarının yanı sıra Toy Story 4 gibi filmleri de piyasaya sürecek.

Disney, Suoerbowl’da bir Avengers: Endgame fragmanı bir de Toy Story 4’ten bir sahne paylaşarak epey dikkat çekmişti. Şimdi de Aladdin filminden ikinci fragman geldi.

Yeni Aladdin filminin yönetmen koltuğunda guy Ritchie yer alacak. 1992 tarihli orijinal filmde Robin Williams’ın seslendirdiği Cin karakterini bu filmde Will Smith canlandıracak.

Filmde Will Smith Cin’i oynarken, Mena Massoud ise Aladdin rolünü üstlenecek. Naomi Scott ise Prenses Jasmine rolünde karşımıza çıkacak. Ayrıca Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (Sultan), Nasim Pedrad (Dalia), Billy Magnussen (Prince Anders), Numan Acar (Hakim) de filmde önemli rollere sahip.