Apple'ın yeni Airpods'larıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımlandı. Yayımlanan rapor, yeni Airpods'ların kısa bir süre içerisinde tanıtılacağını, gürültü engelleme özelliğine sahip olacağını ve "Airpods Pro" olarak isimlendirileceğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili çalışmaları sürüyor. Şirket şu sıralar, yeni bir Airpods üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Üstelik bu Airdpods'un kulak içi yapıda olacağı belirtiliyor. Hatta öyle ki bu yeni Airpods'larla ilgili iOS 13.2'de bazı kodlar ve simgeler bulunuyor. Ayrıca bir süredir, yeni Airpods'ların nasıl görüneceğine dair hazırlanan konsept tasarım da konuşuluyor.

Apple, yeni Airpods'u konusunda net bir açıklama yapmadı ancak bugün ortaya, yeni Airpods'larla ilgili çok dikkat çeken bir rapor çıktı. Öyle ki bu rapor, Apple'ın yeni Airpods'larının bazı özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini ortaya koyuyor. Dilerseniz şimdi, Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni Airpods'larıyla ilgili olarak hazırlanan o rapora yakından bakalım.

Yayımlanan rapora göre, Apple'ın yeni Airpods'ları daha öncesinde de belirtildiği gibi kulak içi yapıda olacak. Apple, bu yapıya gürültü engelleme özelliği de ekleyecek ve tüketicilere benzersiz bir ses kalitesi sunmaya çalışacak. Ayrıca Apple, yeni Airpods'larındaki gürültü engelleme özelliğinden dolayı bu kulaklıkları "Airpods Pro" olarak isimlendirecek.

Rapor, Airpods Pro'ların bu ayın sonunda piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Ancak belirli bir gün vermiyor. Ekim ayının yarısını geride bıraktığımız düşünülürse ve bu rapor doğru çıkarsa, Apple'ın yeni Airpods'larıyla çok kısa bir süre sonra tanışacakmışız gibi görünüyor. Rapor, bu Airpods'larının fiyatını da gün yüzüne çıkartıyor ve 260 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergi ve ek kalemler) fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor.

Bu rapor, Apple'ın yeni Airpods'larıyla ilgili ortaya paylaşılan ilk rapor değil. Geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer raporlar yayımlandı. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan bir rapor, Apple'ın yeni Airpods'larının metal yapıda olacağını, bunun nedeninin ise ısı dağılımını dengelemek olduğunu söylüyordu.

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo ise geçtiğimiz nisan ayında bir açıklama yaparak Apple'ın yeni Airpods'larıyla iligli bazı bilgiler vermişti. Kuo, o dönemki açıklamalarında 2019 yılının son çeyreği ile 2020 yılının ilk çeyreğini işaret etmiş, Apple'ın iki farklı Airpods modeli piyasaya süreceğini söylemişti. Kuo'nun açıklamaları, modellerden bir tanesinin klasikleşmiş Airdrops tasarımında olacağını, diğerinin ise tamamen yeni bir tasarımda olacağını ifade ediyordu.

Apple'ın yeni Airpods'larıyla ilgili hala pek çok bilinmez var. Ancak ortaya çıkan raporlar, Apple'ın yeni Airpods'larını yakın bir gelecekte tanıtacağını ortaya koyuyor. Son söz, elbette Apple'ın olacak ancak şirketin kısa bir süre sonra tüketicileri yeni Airpods'larıyla tanıştırma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.