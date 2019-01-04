Tatlandırıcıların Şeker Kadar Sağlıksız Olduğu Ortaya Çıktı

Yapılan son araştırmalar ışığında, tatlandırıcıların da şekerler kadar sağlıksız olduğu ve sağlık üzerinde bir faydası olmadığı bulundu.

Şekersiz tatlandırıcılar ile ilgili yeni bir bilgi edinildi ve görünüşe göre tatlandırıcılar da şeker kadar sağlıksız. Teknik olarak daha kötü olmasalar da yeni bir araştırmanın sonucunda yapay tatlandırıcıların normal şekerler kadar sağlıksız olduğu ortaya kondu.

Avrupalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, 14.000 insanı içeren 56 ayrı araştırma gerçekleştirdi. Bunun ardından da vücuda alınan tatlandırıcılarla vücuttaki kilo boy endeksi, ağız sağlığı, yeme alışkanlığı, kanser, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve duygu değişiklikleri arasındaki bağlantıyı kontrol ettiler.

Yapılan son araştırma, bu konu hakkında yapılan araştırmaların en kapsamlısı ve toplumda inanılan ‘zararsız tatlandırıcı’ kavramı kanıtlanamadı. Araştırmacılar “Şekersiz tatlandırıcıların sağlık üzerinde hiçbir faydası görülmedi ve potansiyel zararları da göz ardı edilemeyecek ölçüde” şeklinde bir açıklamada bulundu.

En basit haliyle anlatmak gerekirse, bilim şu an için net bir sonuca ulaşmış değil ancak bu besin araştırmalarında alışılmadık bir durum değil. İnsanları bir odaya kilitleyip uzun süreler boyunca belirli bir diyeti onlara uygulayıp vücut reaksiyonlarını ölçmek etik olmadığı için bu tarz araştırmaları yapan bilim insanları, insanların ne yiyip ne yemediğini beyan ettikleri raporlara dayanarak araştırmalarını yapıyor.

Araştırma, toplumdaki “tatlandırıcılar şekerden daha sağlıklıdır” algısını kırmak ve insanların aldıkları besinleri tekrar düşünmeleri için fazlasıyla yararlı olsa da daha sağlıklı bir yaşam için şeker alternatifi arayan insanlara bir cevap vermiş değil.