Yeni Avengers: Endgame Oyuncakları, Spoiler Veriyor

Marvel'ın en ufak bir ön bilgi çıkmaması için büyük çaba verdiği, Nisan'da vizyona girecek olan Avengers'ın yeni filmi Endgame'in oyuncakları piyasaya çıktı. Filmin hayranları ise oyuncakların isimlerinden bazı detayları yakaladılar.

Marvel, tüm yeni çıkacak filmlerini önceden bilgi sızmaması için sır gibi saklamasıyla oldukça meşhur. Firma bu durumu öyle bir hale getirdi ki, artık fragmanlarında bile yeteri kadar sahne gösterilmiyor ve hatta bazen gösterilen sahnelerin filmlerde bambaşka şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Şirket, spoiler çıkmaması konusunda her ne kadar büyük çabalar verse de Marvel fanları bir bilgi bulabilmek için çok heyecanlı oluyorlar.

Bu sene vizyona giren Avengers: Infinity War, gişe rekorları kıran bir yapım olarak tarihe adını yazdırmıştı. Önümüzdeki yıl serinin devam filmi Endgame vizyona girecek ve bu 10 yıllık maceranın en önemli filmlerinden biri olacak. Tony Stark ölecek mi, Spider-Man geri gelecek mi derken, sorular arttıkça, hayranların bir ipucu arama arzuları da o derece artıyor. Geçtiğimiz günlerde filmin fragmanı yayınlanmasına rağmen, Marvel seyircilerle çok da büyük bilgiler paylaşmamıştı. Şirket filmi sır gibi saklamakta belki hala başarılı olabilir ama firmanın lisanslı oyuncakları çıkmaya başlayınca durumlar biraz tersine döndü.

Dev yapımların Lego oyuncaklarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, hem Avengers: End Game hem de Spider-Man Far From Home hakkında söylentiler yükselmeye başladı. Lego setlerinde Iron Man ve War Machine'in yeni zırhlarının yer aldığı görülüyor. 699 parçalık "Battle of the Assembled Avengers" seti ise asıl merak uyandıran konu oldu. Çizgi romanlarda Kaptan Amerika'nın meşhur sözü "Avengers Assemble (Avengers Toplanın)" üzerine süper kahramanlarımız toplanıyor ve hep birlikte savaşıyorlardı. Bu filmde bu sahnenin olup olmayacağı merak konusuydu. Oyuncakların isimlerinden dolayı da Marvel hayranları büyük bir heyecan yaşadı. Spider-Man legolarında ise Stark'ın uzay gemisi, Drone saldırısı gibi isimler yer alıyor.

Tabii ki bu oyuncakların üzerinde görülen her şeyin gerçekten filmde de olacağının bir garantisi yok fakat yine de bu durum, filmin hayranlarına teoriler üretmeye başlamaları için yeterli oldu. Önümüzdeki sene Marvel'ın, filme ait bir fragman daha yayınlaması bekleniyor.