İnternet girişimcisi Mehmet Hamdi Bol’un, tüm geliri doğrudan Darüşşafaka’ya bağışlanacak “Yeni Başlayanlar için E-ticaret” seminer eğitimine dair detaylar açıklandı. 27 Mart Cumartesi düzenlenecek olan canlı eğitimde e-ticarete ilişkin temel kavramlardan dropshipping yöntemlerine kadar tüm detaylar paylaşılacak.

Özellikle pandemi döneminde, hem Türkiye’de hem de dünya çapında ciddi şekilde yükselişe geçen e-ticaret alanında yapılan girişimlerin sayısı her geçen gün artıyor. İster çok küçük ve bölgesel, ister ülke ya da dünya çapında; ne olursa olsun bu girişimlerin hedeflerine ulaşması için en temel gereksinim ise eğitim.

İnternetten para kazanma konusunda yaklaşık 15 yıldır içerik üreten Para Nette platformunun kurucusu Mehmet Hamdi Bol; e-ticarete dair tecrübelerini aktardığı bir seminer düzenleyecek. E-ticaret dünyasına yeni girenlerin ya da bu alanda bir girişim yapmak isteyenlerin ihtiyacı olan bilgileri, bu seminer kapsamında paylaşacak.

Online seminerin ücretleri doğrudan Darüşşafaka’nın hesaplarına yatırılıyor:

27 Mart Cumartesi günü saat 21.00 - 23.30 saatleri arasında gerçekleşecek seminere katılmak isteyenler, buraya tıklayabilir ve 199 TL’lik ücreti doğrudan Darüşşafaka’nın resmi hesabına yatırabilirler. Ardından dekontu [email protected] adresine gönderdiklerinde seminere katılım sağlayabilecekler.

Toplamda 2,5 saat sürecek seminer, iki bölümden oluşacak. E-ticarete ilişkin temel bilgilerin ardından e-ticaretin riskleri, nasıl ve ne satılacağına göre teknikler, ürün kargolama yöntemleri, dropshipping, fatura ve vergilendirme aşamaları anlatılacak. Hatta 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren ve vergi ödemeden e-ticaret yapılmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin detayları, nasıl uygulanabileceği de katılımcılara aktarılacak.

Seminere hakında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca yine Mehmet Hamdi Bol’un ücretsiz verdiği Bitcoin ve kripto para eğitimine de göz atabilirsiniz: